"Проснулись, а дома уже нет": соседи шокированы внезапным исчезновением старинного коттеджа
Старинный дом в США с потрясающим видом исчез за один день. Новые владельцы, семья Кэпстик-Дэйл, входящая в список богатейших людей Великобритании, решила построить на его месте резиденцию своей мечты.
Об этом пишет Realtor.com.
В Ист-Хэмптоне (штат Нью-Йорк, США) исчез старинный пляжный коттедж почти вековой давности, находившийся рядом с престижным клубом Maidstone, и это вовсе не городская легенда. Здание, выполненное в стиле английских загородных домов, внезапно оказалось снесенным, оставив соседей в полном недоумении.
"Они проснулись, а дома уже нет", — рассказывает Пол Бреннан, брокер компании Douglas Elliman, представлявший интересы обеих сторон сделки.
Как стало известно, коттедж стоимостью 12 миллионов долларов был приобретен британскими миллионерами Лорой и Ником Кэпстик-Дэйл через траст Jaroff Revocable Trust. Вместо того чтобы сохранить уникальную постройку с пятью спальнями и деревянными балками, они приняли решение снести ее и построить новый дом почти вдвое большего размера — около 11 500 квадратных футов.
Супруги, чье состояние оценивается в $614 миллионов и которые уже два десятилетия проводят летние сезоны в Хэмптонсе, пояснили, что хотят построить "вечный дом" для своей семьи из пяти человек. Новый особняк, по их словам, будет выполнен в традиционном стиле с отделкой из гонта, чтобы органично вписаться в окружение и передать атмосферу места, "словно он был здесь всегда".
Работы поручены строительной компании Ben Krupinski Builders, которая возводила их предыдущую резиденцию на Egypt Lane.
Сделка, оформленная без публикации на рынке, вызвала немало разговоров в элитной части жилого района. Новый проект расположен на Further Lane — одной из самых престижных улиц в Хэмптонсе, рядом с владениями таких соседей, как совладелец New York Jets Вуди Джонсон.
Продавцом объекта выступил фонд Mary Kay Jaroff Trust. Новый дом займет участок площадью 1,16 акра с видом на океан и закат над прудом Хук. Как отметил источник, "конечный результат будет ошеломляющим".
Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.
Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.