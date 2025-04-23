"Проснулись, а дома уже нет": соседи шокированы внезапным исчезновением старинного коттеджа

Старинный дом в США с потрясающим видом исчез за один день. Новые владельцы, семья Кэпстик-Дэйл, входящая в список богатейших людей Великобритании, решила построить на его месте резиденцию своей мечты.

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Об этом пишет Realtor.com.

В Ист-Хэмптоне (штат Нью-Йорк, США) исчез старинный пляжный коттедж почти вековой давности, находившийся рядом с престижным клубом Maidstone, и это вовсе не городская легенда. Здание, выполненное в стиле английских загородных домов, внезапно оказалось снесенным, оставив соседей в полном недоумении.

"Они проснулись, а дома уже нет", — рассказывает Пол Бреннан, брокер компании Douglas Elliman, представлявший интересы обеих сторон сделки.

Здание, выполненное в стиле английских загородных домов, внезапно оказалось снесенным Фото: Realtor

Как стало известно, коттедж стоимостью 12 миллионов долларов был приобретен британскими миллионерами Лорой и Ником Кэпстик-Дэйл через траст Jaroff Revocable Trust. Вместо того чтобы сохранить уникальную постройку с пятью спальнями и деревянными балками, они приняли решение снести ее и построить новый дом почти вдвое большего размера — около 11 500 квадратных футов.

Супруги, чье состояние оценивается в $614 миллионов и которые уже два десятилетия проводят летние сезоны в Хэмптонсе, пояснили, что хотят построить "вечный дом" для своей семьи из пяти человек. Новый особняк, по их словам, будет выполнен в традиционном стиле с отделкой из гонта, чтобы органично вписаться в окружение и передать атмосферу места, "словно он был здесь всегда".

Новый дом займет участок площадью 1,16 акра с видом на океан и закат над прудом Хук Фото: Realtor

Работы поручены строительной компании Ben Krupinski Builders, которая возводила их предыдущую резиденцию на Egypt Lane.

Сделка, оформленная без публикации на рынке, вызвала немало разговоров в элитной части жилого района. Новый проект расположен на Further Lane — одной из самых престижных улиц в Хэмптонсе, рядом с владениями таких соседей, как совладелец New York Jets Вуди Джонсон.

Продавцом объекта выступил фонд Mary Kay Jaroff Trust. Новый дом займет участок площадью 1,16 акра с видом на океан и закат над прудом Хук. Как отметил источник, "конечный результат будет ошеломляющим".

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.