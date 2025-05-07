Ексчиновниця заявила, що у США під землею побудовано секретні міста: навіщо вони потрібні

Кетрін Остін Фіттс стверджує, що за 19 років у США таємно витратили 21 трильйон доларів на будівництво підземної інфраструктури для можливих глобальних катастроф.

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Кетрін Остін Фіттс, колишній високопоставлений чиновник адміністрації Джорджа Буша-старшого, зробила сенсаційну заяву в подкасті Такера Карлсона на YouTube.

Вона заявила, що між 1998 і 2017 роками уряд країни витратив 21 трильйон доларів на будівництво 170 підземних баз і секретної інфраструктури. За її словами, все це нібито було зроблено в рамках підготовки до глобальної катастрофи.

Американка зазначила, що протягом майже двох десятиліть у бюджеті США було зафіксовано "несанкціоновані видатки" на астрономічну суму у 21 трильйон доларів. Ця цифра у 54 рази перевищує офіційний військовий бюджет.

Посилаючись на дослідження професора економіки Марка Скідмора з Мічиганського державного університету, Фіттс стверджує, що ці кошти могли піти на будівництво підземних об'єктів на всій території США, включно з транспортними системами й цілими містами, прихованими від очей громадськості. За її підрахунками, таких секретних баз щонайменше 170.

"Це інфраструктура, підготовлена для найгіршого сценарію — від секретних космічних програм до можливих катастроф, що загрожують самому існуванню людства", — заявила вона.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Фіттс також згадала про проєкт Washington Post "Цілком секретна Америка", де вже у 2010-2012 роках журналісти зафіксували масштабне будівництво засекречених об'єктів по всій країні після ухвалення Патріотичного акта.

Хоча конкретних доказів існування цих об'єктів колишня чиновниця не надала, її заява викликала бурхливу реакцію в медіа та серед прихильників теорій змови. Уряд США поки що не прокоментував ці звинувачення.

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