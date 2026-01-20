"Відключити реальність": лідери ЄС вирішили замість України говорити з Трампом про Гренландію, — FT

Європейські лідери планували під час економічного форуму у Давосі переконати президента США Дональда Трампа надати гарантії безпеки Україні на післявоєнний період, проте тепер збираються обговорити Гренландію.

Буря навколо бажання Трампа заволодіти Гренландією переросла з двосторонньої суперечки в найсерйознішу загрозу для НАТО за останні десятиліття, пише Financial Times.

Європейський дипломат розповів, що лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом і офіційними особами США у Давосі, "рвуть свої нотатки" та замінюють їх на "батіг і пряник", визначаючись як Брюссель може відповісти на мита Трампа, окрім закликів до деескалації.

"Як можна сісти за стіл переговорів з цією людиною і обговорювати його гарантії безпеки для України? Йому не можна довіряти, якщо тільки не відключити реальність", — зазначив дипломат у коментарі.

Журналісти уточнили, що в Давосі вже відбулася зустріч радників із національної безпеки західних країн, яка спочатку була скликана для обговорення України, але зрештою фокус змістився на Гренландію.

Водночас, як йдеться в матеріалі, в ЄС є й ті, хто налаштований оптимістично і вважає, що Трамп і раніше висловлював порожні погрози.

Вказується, що протягом останнього року Європа пережила подібні моменти, але в підсумку знайшла спосіб змусити його відступити.

Нагадаємо, видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Європа може створити нове "НАТО" без США, але з Україною.

Фокус також писав про те, чим ситуація навколо Гренландії небезпечна для України.