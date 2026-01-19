Три фактори: дипломат розповів, чим ситуація навколо Гренландії небезпечна для України

Ситуація навколо Гренландії та претензій на неї з боку США вкрай небезпечна для України, яка суттєво залежить від позиції Штатів у багатьох міжнародних організаціях.

Насамперед ідеться про такі організації як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тощо, зазначив у коментарі каналу "Київ 24" дипломат і політолог-міжнародник Вадим Трюхан.

Крім того, Україна залежить від США в плані розвідданих.

"Хоч Емманюель Макрон і сказав, що, мовляв, Франція вже ¾ обсягу розвідданих перекриває, ті, що раніше надавалися США, але всі 100%, він говорив, не здатна передати. І ніхто не здатен, а це вкрай необхідно", — зазначив гість ефіру.

Третій момент, озвучений дипломатом, — озброєння:

"США виготовляють ті види озброєння, які досі ніхто у світі нездатний виготовляти, зокрема, ті самі ракети до Patriot".

Тому, впевнений він, вибирати сторону між одним нашим партнером (США) та іншим партнером (Європа) — це дуже невдячна справа. Трюхан нагадує про епатажність президента США Дональда Трампа та його "сміливе вміння" піднімати ставки в грі.

"Він дійсно вміє укладати угоди, зокрема на міждержавному рівні. Ось що тоді станеться, якщо ми поб'ємо горщики з тими ж американцями, якщо наступного дня або через день вони укладуть угоду з тією ж Данією, за підтримки європейців. І що? Вони, наші партнери, між собою помирилися, а ми тут влізли зі своєю позицією за когось одного і посварилися на все життя з іншим партнером. У жодному разі не можна цього робити", — упевнений політолог.

Єдина ситуація, у разі якої Україна може стати на чийсь бік, каже дипломат, — форс-мажорні обставини, коли на кону стоятиме підтримка з боку європейців.

"Вони (європейці, — прим. ред.), треба їм дякувати, за 2025 рік зуміли перекрити, так виглядає, що вони зуміють перекрити і наступні два роки. Я маю на увазі фінансово, і основним масивом зброї, але не всім", — наголосив він.

Трюхан ще раз акцентував на тому, що США досі залишаються критично важливими для української оборони:

"І відповідно, я теж стежу за дискусіями у ЗМІ. Лунають уже заклики: "Ну ось, треба вже готуватися, що у нас нічого не буде". Так, треба до цього готуватися, але як можна далі відсувати цей момент, коли раптом США перестануть навіть продавати ту зброю, яка нам потрібна, і нам, і нашим посередникам, які нам її потім продадуть".

Зі свого боку аналітик Максим Ялі також не бачить нічого хорошого в ситуації з Гренландією. Він вважає, що загострення між США і ЄС відсуває війну в Україні на другий план і ставить під сумнів весь формат мирного врегулювання.

Нагадаємо, що після переговорів у Білому домі Данія та США так і не змогли узгодити свої позиції щодо майбутнього Гренландії. І все ж незважаючи на заявлену "конструктивність" переговорів, Данія не забуває про численні погрози президента США, і почала посилювати оборону острова.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп звинуватив Данію в тому, що протягом 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для Гренландії.