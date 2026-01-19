Три фактора: дипломат рассказал, чем ситуация вокруг Гренландии опасна для Украины

Ситуация вокруг Гренландии и претензий на нее со стороны США крайне опасна для Украины, которая существенно зависит от позиции Штатов во многих международных организациях.

В первую очередь речь идет о таких организациях как Международный валютный фонд, Мировой банк и тому подобное, отметил в комментарии каналу "Киев 24" дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан.

Кроме того, Украина зависит от США в плане разведданных.

"Хоть Эмманюэль Макрон и сказал, что, мол, Франция уже ¾ объема разведданных перекрывает, те, что ранее предоставлялись США, но все 100%, он говорил, не способна передать. И никто неспособен, а это крайне необходимо", – отметил гость эфира.

Третий момент, озвученный дипломатом, – вооружение:

"США изготовляют те виды вооружения, которые до сих пор никто в мире неспособен изготавливать, в частности, те же ракеты к Patriot".

Відео дня

Поэтому, уверен он, выбирать сторону между одним нашим партнером (США) другим партнером (Европа) – это очень неблагодарное дело. Трюхан напоминает об эпатажности президента США Дональда Трампа и его "смелым умением" поднимать ставки в игре.

"Он действительно умеет заключать сделки, в том числе на межгосударственном уровне. Вот что тогда произойдет, если мы побъем горшки с теми же американцами, если на следующий день или через день они заключат сделку с той же Данией, при поддержке европейцев. И что? Они, наши партнеры, между собой помирились, а мы тут влезли со своей позицией за кого-то одного и поссорились на всю жизнь с другим партнером. Ни в коем случае нельзя этого делать", – уверен политолог.

Единственная ситуация, в случае которой Украина может принять чью-то сторону, говорит дипломат, – форс-мажорные обстоятельств, когда на кону будет стоять поддержка со стороны европейцев.

"Они "европейцы, – прим. ред), надо их благодарить, за 2025 год сумели перекрыть так выглядит, что они сумеют перекрыть и следующие два года. Я имею в виду финансово, и основным массивом оружия, но не всем", – подчеркнул он.

Трюхан еще раз акцентировал на том, что США до сих пор остаются критически важными для украинской обороны:

"И соответственно, я тоже слежу за дискуссиями в СМИ. Звучат уже призывы: "Ну вот, надо уже готовиться, что у нас ничего не будет". Да, надо к этому готовится, но как можно дальше отодвигать этот момент, когда вдруг США перестанут даже продавать то оружие, которое нам нужно, и нам, и нашим посредникам, которые нам его потом продадут".

В свою очередь аналитик Максим Яли также не видит ничего хорошего в ситуации с Гренландией. Он считает, что обострение между США и ЕС отодвигает войну в Украине на второй план и ставит под вопрос весь формат мирного урегулирования.

Напомним, что после переговоров в Белом доме Дания и США так и не смогли согласовать свои позиции относительно будущего Гренландии. И все же несмотря на заявленную "конструктивность" переговоров, Дания не забывает о многочисленных угрозах президента США, и начала усиливать оборону острова.

Также сообщалось, что Дональд Трамп обвинил Данию в том, что на протяжении 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для Гренландии.