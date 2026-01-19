"Дания ничего не смогла": Трамп заявил, что пора отодвинуть российскую угрозу от Гренландии

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление относительно ситуации с Гренландией. Он обвинил Данию в том, что в течение 20 лет страна якобы ничего не делала с российской угрозой для острова.

В то же время теперь пришло время изменить это, отметил Трамп. Свое заявление президент США опубликовал в соцсети Trump Truth. Его заявление процитировал Белый Дом в X.

Американский лидер подчеркнул, что НАТО якобы в течение 20 лет пыталось предупредить Данию о том, что страна должна избавиться от российской угрозы для Гренландии.

"НАТО говорило Дании 20 лет, что "вам надо избавиться от угрозы со стороны России для Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего поделать с этим. Так что теперь пришло время, и это будет сделано", — написал Трамп.

Ситуация по Гренландии

4 января жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер опубликовала изображение Гренландии в цветах американского флага. Свое сообщение она подписала коротко — "Скоро".

В тот же день Дональд Трамп заявил, что Гренландия действительно нужна Штатам. По его словам, остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому имеет ключевое значение для безопасности Америки.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ предупредила о серьезности намерений Трампа в отношении Гренландии. В то же время она напомнила президенту США о том, что жители Гренландии уже неоднократно заявляли, что не желают быть частью США.

6 января стало известно, что Трамп рассматривает несколько вариантов, одним из которых является приобретение Гренландии. Однако в Белом Доме отметили, что вариант использования вооруженных сил США всегда является вариантом, который есть в распоряжении главнокомандующего.

14 января Трамп заявил, что Гренландии угрожает нападение России и Китая, а Дания не способна ее защитить.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что возможный захват Гренландии Штатами станет для Путина намеком на продолжение своих агрессивных действий против Европы и Украины.