"Военные всегда вариант": Белый дом рассматривает несколько сценариев по Гренландии, — Reuters

Президент США Дональд Трамп после успешной операции в Венесуэле в очередной раз заговорил о желании приобрести остров Гренландия, принадлежащий Дании. Анонимный высокопоставленный чиновник Штатов сказал журналистам, что Трамп обсуждает с советниками различные варианты реализации этого плана.

Об обсуждении Трампом вариантов приобретения Гренландии в Белом доме заявили 6 января, пишет Reuters. В заявлении администрации президента США говорится, что остров необходим для "сдерживания противников в Арктическом регионе".

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов для достижения этой важной цели внешней политики, и, конечно, использование вооруженных сил США всегда является вариантом, который есть в распоряжении главнокомандующего", — заявили в Белом доме.

Журналисты напомнили, что Гренландия неоднократно заявляла о нежелании присоединяться к США, а также в поддержку острова выступали лидеры ведущих европейских стран и Канады. При этом в Reuters отмечают, что военная аннексия Штатами территории Дании вызовет шок в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Как США хотят получить Гренландию

По словам чиновника США, пожелавшего оставаться анонимным, Трамп рассматривает с советниками как полную покупку Штатами острова Гренландии (потенциальную стоимость чиновник не назвал), так и заключение Соглашения о свободной ассоциации с этой территорией.

"Дипломатия — это всегда первый вариант для президента в чем-либо, в том числе и заключение соглашений. Он любит сделки. Поэтому, если удастся заключить выгодную сделку по приобретению Гренландии, это точно будет его первым позывом", — сказал журналистам чиновник.

Два неназванных источника, ознакомленные с секретным брифингом государственного секретаря США Марко Рубио для лидеров Конгресса 5 января, сказали, что тот прокомментировал недавние угрозы в отношении Гренландии. По словам Рубио, они не означают неизбежное вторжение, и Белый дом стремится купить остров.

Гренландия и США: что известно о намерениях Трампа

Трамп впервые озвучил интерес к присоединению Гренландии к США в 2019 году и периодически снова поднимал этот вопрос. После успешной операции в Венесуэле тема планов США на Гренландию зазвучала в Белом доме снова.

4 января жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер намекнула на возможный захват Гренландии, опубликовав карту острова в цветах флага США.

Заместитель главы администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стивен Миллер рассказал о важности острова Гренландия в интервью CNN, заявив, что эта территория должна стать частью США для "безопасности Арктического региона и защиты интересов НАТО".