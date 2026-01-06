Какие планы США на Гренландию: помощник Трампа рассказал о важности острова и о "праве силы"

Заместитель главы администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и один из соавторов "Проекта 2025" Стивен Миллер заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. При этом чиновник отметил, что в современном мире действует право силы. Как Белый дом относится к идее захватить часть Дании, страны-члена НАТО, силовым путем?

Стивен Миллер появился в эфире агентства CNN и, среди прочего, прокомментировал сообщение жены о флаге США в Гренландии и о событиях в Венесуэле. Представитель Белого дома ответил на вопросы, которые беспокоили медиа в контексте угроз Трампа в отношении Колумбии, Мексики и Ирана, говорится в статье CNN. По его словам, союзники должны прислушаться к позиции США и признать, что это сверхдержава, которая будет действовать как сверхдержава.

Миллер прежде всего заявил, что Трамп и раньше говорил о Гренландии, и поэтому не стоит сегодня удивляться, поскольку это не новость. С другой стороны, в контексте контроля над островом, чиновник напомнил, что для Дании это колония и возникает вопрос, по какому праву "держат контроль над Гренландией" и откуда взялись "территориальные претензии".

"Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", — объяснил Миллер важность острова для США.

Представитель Белого дома избежал прямого ответа на вопрос о том, каким образом США планирует получить контроль над Гренландией и будет ли силовой захват. Среди прочего, он делал замечание журналисту, который хотел услышать прямой ответ о силовом или несиловом захвате. При этом, отвечая на вопрос о спецоперации США в Венесуэле, он заговорил о праве силы и праве власти, которые действуют в "реальном мире".

"Мы живем в мире, где можно говорить сколько угодно о международных тонкостях и все остальное. Но мы живем в мире, в реальном мире... которым управляет сила, которым управляют властные силы, которым управляет власть. Это железные законы мира", — пояснил Миллер.

Стивен Миллер о силовых действиях США

США и Гренландия — детали

Два дня назад жена Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала изображение Гренландии, закрашенной цветами флага США. При этом женщина написала единственное слово — "Soon" [скоро — пер. с англ.].

США и Гренландия — изображение от жены Стивена Миллера Фото: X (Twitter)

Между тем аналитики медиа Politico собрали информацию о возможных угрозах для Гренландии и Дании со стороны США и предположили, что Вашингтон может попытаться решить вопрос до 4 июля 2026 года — до праздника Дня Независимости. При этом методы захвата, вероятно, будут отличаться от методов в Венесуэле: попытаются повлиять политически и, среди прочего, будут покупать местных политических деятелей, пояснил представитель аналитического центра Eurasia Group Муджтаб Рахман.

"США могут попытаться использовать окно возможностей для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы, накануне промежуточных выборов в США в ноябре и вовремя к 250-й годовщине независимости Америки 4 июля", — написали аналитики.

Отметим, Трамп в первые дни президентства заявил, что США нуждаются в Гренландии, поскольку важно держать контроль над Арктикой и северным морским путем. С тех пор руководители Дании регулярно заявляют, что готовы сотрудничать с США, но не будут продавать и не будут отдавать часть своей территории.

Напоминаем, в ночь на 3 января произошла стрельба в резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро: выяснилось, что действовали спецназовцы США.