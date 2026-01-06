Які плани США на Гренландію: помічник Трампа розповів про важливість острова і про "право сили"
Заступник голови адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та один зі співавторів "Проєкту 2025" Стівен Міллер заявив про необхідність американського контролю над Гренландією. При цьому посадовець зауважив, що в сучасному світі діє право сили. Як Білий дім ставиться до ідеї захопити частину Данії, країни-члена НАТО, силовим шляхом?
Стівен Міллер з'явився в ефірі агентства CNN та, серед іншого, прокоментував допис дружини про прапор США у Гренландії й про події у Венесуелі. Представник Білого дому відповів на питання, які турбували медіа у контексті погроз Трампа щодо Колумбії, Мексики та Ірану, ідеться у статті CNN. З його слів, союзники повинні прислухатись до позиції США і визнати, що це наддержава, яка діятиме як наддержава.
Міллер найперше заявив, що Трамп і раніше говорив про Гренландію, і тому не варто сьогодні дивуватись, оскільки це не новина. З іншого боку, у контексті контролю над островом, посадовець нагадав, що для Данії це колонія і виникає питання, за яким правом "тримають контроль над Гренландією" й звідки взялись "територіальні претензії".
"Щоб Сполучені Штати могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО, очевидно, що Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів", — пояснив Міллер важливість острова для США.
Представник Білого дому уникнув прямої відповідати на питання про те, яким чином США планує отримати контроль над Гренландією і чи буде силове захоплення. Серед іншого, він робив зауваження журналісту, який хотів почути пряму відповідь про силове чи несилове захоплення. При цьому, відповідаючи на питання щодо спецоперації США у Венесуелі, він заговорив про право сили та право влади, які діють у "реальному світі".
"Ми живемо у світі, де можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше. Але ми живемо у світі, у реальному світі… яким керує сила, яким керують владні сили, яким керує влада. Це залізні закони світу", — пояснив Міллер.
США та Гренландія — деталі
Два дні тому дружина Стівена Міллера, Кеті Міллер, опублікувала зображення Гренландії, зафарбованої кольорами прапора США. При цьому жінка написала єдине слово — "Soon" [незабаром — пер. з англ.].
Тим часом аналітики медіа Politico зібрали інформацію про можливі загрози для Гренландії та Данії з боку США і припустили, що Вашингтон може спробувати розв'язати питання до 4 липня — до свята Дня Незалежності. При цьому методи захоплення, ймовірно, відрізнятимуться від методів у Венесуелі: спробують вплинути політично і, серед іншого, купуватимуть місцевих політичних діячів, пояснив представник аналітичного центру Eurasia Group Муджтаб Рахман.
"США можуть спробувати використати вікно можливостей для встановлення контролю над Гренландією в найближчі місяці, напередодні проміжних виборів у США в листопаді та вчасно до 250-ї річниці незалежності Америки 4 липня", — написали аналітики.
Зазначимо, Трамп у перші дні президентства заявив, що США потребують Гренландії, оскільки важливо тримати контроль над Арктикою та північним морським шляхом. З того часу очільники Данії регулярно заявляють, що готові співпрацювати з США, але не продаватимуть і не віддаватиме частину своєї території.
Нагадуємо, в ніч на 3 січня сталась стрілянина у резиденції президента Венесуели Ніколаса Мадуро: з'ясувалось, що діяли спецпризначенці США.