"Військові завжди є варіантом": Білий дім розглядає кілька сценаріїв щодо Гренландії, — Reuters

Президент США Дональд Трамп після успішної операції у Венесуелі вчергове заговорив про бажання придбати острів Гренландія, що належить Данії. Анонімний високопосадовець Штатів сказав журналістам, що Трамп обговорює з радниками різні варіанти реалізації цього плану.

Про обговорення Трампом варіантів придбання Гренландії у Білому домі заявили 6 січня, пише Reuters. У заяві адміністрації президента США йдеться, що острів необхідний для "стримування супротивників в Арктичному регіоні".

"Президент та його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої ​​мети зовнішньої політики, і, звичайно, використання збройних сил США завжди є варіантом, який є в розпорядженні головнокомандувача", — заявили у Білому домі.

Журналісти нагадали, що Гренландія неодноразово заявляла про небажання приєднуватися до США, а також на підтримку острова виступали лідери провідних європейських країн і Канади. При цьому в Reuters зазначають, що військова анексія Штатами території Данії спричинить шок у Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Як США хочуть отримати Гренландію

За словами чиновника США, який побажав лишатися анонімним, Трамп розглядає з радниками як повну купівлю Штатами острова Гренландії (потенційну вартість чиновник не назвав), так і укладення Угоди про вільну асоціацію з цією територією.

"Дипломатія — це завжди перший варіант для президента у будь-чому, зокрема й укладання угод. Він любить угоди. Тож, якщо вдасться укласти вигідну угоду щодо придбання Гренландії, це точно буде його першим покликом", — сказав журналістам чиновник.

Два неназвані джерела, ознайомлені з секретним брифінгом державного секретаря США Марко Рубіо для лідерів Конгресу 5 січня, сказали, що той прокоментував нещодавні погрози щодо Гренландії. За словами Рубіо, вони не означають неминуче вторгнення, і Білий дім прагне купити острів.

Гренландія і США: що відомо про наміри Трампа

Трамп вперше озвучив інтерес до приєднання Гренландії до США у 2019 році та періодично знову порушував це питання. Після успішної операції у Венесуелі тема планів США на Гренландію зазвучала у Білому домі знову.

4 січня дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер натякнула на можливе захоплення Гренландії, опублікувавши мапу острова в кольорах прапора США.

Заступник голови адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стівен Міллер розповів про важливість острова Гренландія в інтерв'ю CNN, заявивши, що ця територія має стати частиною США для "безпеки Арктичного регіону та захисту інтересів НАТО".