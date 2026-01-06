Захоплення чи угода: що відомо про плани США на Гренландію і чим це схоже на дії РФ у Криму

Після успішного проведення військової операції у Венесуелі у США вчергове заговорили про приєднання острова Гренландія, який зараз належить Данії. Ходять чутки, що Білий дім готує для цього угоду.

Датський уряд стурбований зазіханнями на Гренландію з боку президента США Дональда Трампа та бачить у його заявах серйозні загрози. Фокус розповідає, що відомо про плани Вашингтона на острів.

Претензії на Гренландію озвучують у Білому домі

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявив в інтерв'ю CNN 5 січня, що права Данії на Гренландію ні на чому не базуються, і Штати нібито мають повне право приєднати цей острів до себе. Він зазначив, що ці наміри Білий дім проголошує від початку президентської каденції Трампа.

"Сполучені Штати повинні мати Гренландію як частину своєї території", — сказав радник президента США.

Він додав, що для цього не обов'язково знадобиться військова операція, оскільки "ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами за майбутнє Гренландії".

"Ми живемо у світі, у реальному світі, яким править сила, яким править влада. Це залізні закони світу з початку часів", — заявив Міллер.

Як у Гренландії відреагували на наміри США

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна прагне діалогу зі США та вважає правильним шляхом "співпрацю та дипломатію", втім наголосив, що "ніхто не прийде, щоб захопити Гренландію", оскільки гренландське суспільство є демократичним і має сильні інституції. Своєю чергою прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен своєю чергою назвала погрози Трампа серйозними, відкинула його твердження про необхідність захоплення Штатами Гренландії для "національної безпеки" та наголосила, що якщо це станеться — це буде "кінцем Північноатлантичного альянсу".

США хочуть Гренландію: Білий дім може готувати угоду

Видання The Economist пише, що серед причин, чому Штатам необхідна Гренландія, Дональд Трамп називав доступ до природний ресурсів, досягнення процвітання для гренландців і зміцнення національної безпеки США. Жураналісти зазначили, що це схоже на Доктрину Монро 19-го століття, яка будувалася на принципі "Америка для американців" і мала на меті досягти домінування Сполучних Штатів у західній півкулі.

Втім, за словами авторів матеріалу, анексія Гренландії Штатами малоймовірна, хоча Трамп, вірогідно, хоче змінити статус острова до кінця своєї президентської каденції. За словами журналістів, у стратегії адміністрації президента США можна побачити дві тенденції:

культивування руху за незалежність Гренландії та поглиблення розбіжностей острова з Данією: повідомляється, що ЦРУ та Агентство національної безпеки отримали завдання виявити на острові місцевих жителів, що симпатизують Штатам;

імовірно, намагання укласти з Гренландією угоду в обхід Данії.

Сам Трамп порівнював ситуацію з Гренландією з великою угодою з нерухомості, яка могла б принести місцевим велику вигоду. За інформацією видання, американські чиновники обговорювали можливість запропонувати гренландцям так звану Угоду про вільну асоціацію, яку раніше пропонували малим країнам Тихого океану. Цей документ дозволяє збройним силам США вільно діяти на території країн-підписантів, а такрж передбачає вільну торгівлю.

Автори статті зазначили, що в Данії заперечують наявність у Гренландії військової бази США, яка дає американцям широку свободу дій. В умовах договору з Данією немає чітких обмежень щодо кількості військ, які Штати можуть розгорнути на острові, проте зміна військової присутності американців, імовірно, потребуватиме згоди датської влади.

США у Гренландії можуть діяти як Путін у Криму

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон також зазначає, що Дональд Трамп рішуче налаштований захопити Гренландію до того, як залишить посаду президента. Чемпіон зазначив, що Данія побудувала свою економічну та безпекову позицію на альянсах і стала занадто залежною від американської зброї. Прем'єр-міністерка Фредеріксен наголошувала на тому, що Данія і США є близькими союзниками та Вашингтон не має потреби захоплювати острів для безпеки, та оглядач зауважив, що Трампа це не хвилює.

Чемпіон порівняв претензії США на Гренландію з окупацією Криму Росією у 2014 році, коли Володимир Путін використав усі методи, крім оголошення війни, та не називав істинної причини.

"Ці мотиви полягали в тому, щоб проєктувати російську владу в регіоні, який Москва вважає своєю законною сферою впливу, якщо не імперським володінням, та контролювати ресурси, включаючи нафтогазові родовища під територіальними водами Криму", — пояснив Чемпіон.

За словами оглядача, Трампа у Гренландії цікавить не питання національної безпеки, а доступ до ресурсів і відновлення ексклюзивної сфери впливу в західній півкулі. Цей острів має запаси нафти, газу та інших корисних копалин.

Коли США можуть захопити Гренландію

На думку Марка Чемпіона, Штати можуть почати дії щодо острова до проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2026 року. За словами оглядача, на відміну від військової операції у Венесуелі, для Гренландії більш імовірний варіант гібридного використання сили, економічних важелів, політичного тиску та дезінформації, які використовував у Криму Путін.

Він зазначив, що Білий дім міг би заплатити до 1 млн доларів кожному з місцевих мешканців, щоб вони проголосували спочатку за незалежність від Данії, а потім за приєднання до США, проте потреби в цих виплатах може і не бути.

"Данія не має засобів конкурувати зі США ні у військовому, ні в економічному плані, що Фредеріксен знає. Копенгаген також, як і решта Європи, піддається американським санкціям щодо торгівлі, підтримки України та власної безпеки в цілому, що робить протистояння з Вашингтоном неможливим", — пояснив Чемпіон.

Оглядач також зауважив, що світ може повернутися до певної форми конкуренції великих держав, яка панувала у 19 столітті, проте без механізмів, які обмежуватимуть суперництво та запобігатимуть війнам.

Нагадаємо, 4 січня дружина заступника глави адміністрації Білого дому Кеті Міллер натякнула на можливе захоплення Гренландії Сполученими Штатами Америки, опублікувавши в мережі мапу острова в кольорах американського прапора.

4 січня президент Дональд Трамп пояснив, що США необхідна Гренландія для оборонної мети, оскільки острів оточений російськими та китайськими кораблями.

Коментуючи проведення військової операції США у Венесуелі, Трамп повторив журналістам свої давні заяви про те, що Гренландія потрібна американцям для "національної безпеки".