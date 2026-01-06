Захват или сделка: что известно о планах США на Гренландию и чем это похоже на действия РФ в Крыму

После успешного проведения военной операции в Венесуэле в США в очередной раз заговорили о присоединении острова Гренландия, который сейчас принадлежит Дании. Ходят слухи, что Белый дом готовит для этого соглашение.

Датское правительство обеспокоено посягательствами на Гренландию со стороны президента США Дональда Трампа и видит в его заявлениях серьезные угрозы. Фокус рассказывает, что известно о планах Вашингтона на остров.

Претензии на Гренландию озвучивают в Белом доме

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в интервью CNN 5 января, что права Дании на Гренландию ни на чем не базируются, и Штаты якобы имеют полное право присоединить этот остров к себе. Он отметил, что эти намерения Белый дом провозглашает с начала президентской каденции Трампа.

"Соединенные Штаты должны иметь Гренландию как часть своей территории", — сказал советник президента США.

Он добавил, что для этого не обязательно понадобится военная операция, поскольку "никто не будет воевать с Соединенными Штатами за будущее Гренландии".

"Мы живем в мире, в реальном мире, которым правит сила, которым правит власть. Это железные законы мира с начала времен", — заявил Миллер.

Как в Гренландии отреагировали на намерения США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна стремится к диалогу с США и считает правильным путем "сотрудничество и дипломатию", впрочем, подчеркнул, что "никто не придет, чтобы захватить Гренландию", поскольку гренландское общество является демократическим и имеет сильные институты. В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь назвала угрозы Трампа серьезными, отвергла его утверждение о необходимости захвата Штатами Гренландии для "национальной безопасности" и подчеркнула, что если это произойдет — это будет "концом Североатлантического альянса".

США хотят Гренландию: Белый дом может готовить соглашение

Издание The Economist пишет, что среди причин, почему Штатам необходима Гренландия, Дональд Трамп называл доступ к природным ресурсам, достижение процветания для гренландцев и укрепление национальной безопасности США. Жураналисты отметили, что это похоже на Доктрину Монро 19-го века, которая строилась на принципе "Америка для американцев" и имела целью достичь доминирования Соединенных Штатов в западном полушарии.

Впрочем, по словам авторов материала, аннексия Гренландии Штатами маловероятна, хотя Трамп, возможно, хочет изменить статус острова до конца своей президентской каденции. По словам журналистов, в стратегии администрации президента США можно увидеть две тенденции:

культивирование движения за независимость Гренландии и углубление разногласий острова с Данией: сообщается, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности получили задание выявить на острове местных жителей, симпатизирующих Штатам;

вероятно, попытки заключить с Гренландией соглашение в обход Дании.

Сам Трамп сравнивал ситуацию с Гренландией с крупной сделкой по недвижимости, которая могла бы принести местным большую выгоду. По информации издания, американские чиновники обсуждали возможность предложить гренландцам так называемое Соглашение о свободной ассоциации, которое ранее предлагали малым странам Тихого океана. Этот документ позволяет вооруженным силам США свободно действовать на территории стран-подписантов, а также предусматривает свободную торговлю.

Авторы статьи отметили, что в Дании отрицают наличие в Гренландии военной базы США, которая дает американцам широкую свободу действий. В условиях договора с Данией нет четких ограничений по количеству войск, которые Штаты могут развернуть на острове, однако изменение военного присутствия американцев, вероятно, потребует согласия датских властей.

США в Гренландии могут действовать как Путин в Крыму

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион также отмечает, что Дональд Трамп решительно настроен захватить Гренландию до того, как покинет пост президента. Чемпион отметил, что Дания построила свою экономическую и безопасностную позицию на альянсах и стала слишком зависимой от американского оружия. Премьер-министр Фредериксен отмечала, что Дания и США являются близкими союзниками и Вашингтон не нуждается в захвате острова для безопасности, и обозреватель отметил, что Трампа это не волнует.

Чемпион сравнил претензии США на Гренландию с оккупацией Крыма Россией в 2014 году, когда Владимир Путин использовал все методы, кроме объявления войны, и не называл истинной причины.

"Эти мотивы заключались в том, чтобы проецировать российскую власть в регионе, который Москва считает своей законной сферой влияния, если не имперским владением, и контролировать ресурсы, включая нефтегазовые месторождения под территориальными водами Крыма", — пояснил Чемпион.

По словам обозревателя, Трампа в Гренландии интересует не вопрос национальной безопасности, а доступ к ресурсам и восстановление эксклюзивной сферы влияния в западном полушарии. Этот остров имеет запасы нефти, газа и других полезных ископаемых.

Когда США могут захватить Гренландию

По мнению Марка Чемпиона, Штаты могут начать действия в отношении острова до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. По словам обозревателя, в отличие от военной операции в Венесуэле, для Гренландии более вероятен вариант гибридного использования силы, экономических рычагов, политического давления и дезинформации, которые использовал в Крыму Путин.

Он отметил, что Белый дом мог бы заплатить до 1 млн долларов каждому из местных жителей, чтобы они проголосовали сначала за независимость от Дании, а затем за присоединение к США, однако потребности в этих выплатах может и не быть.

"Дания не имеет средств конкурировать с США ни в военном, ни в экономическом плане, что Фредериксен знает. Копенгаген также, как и остальная Европа, подвергается американским санкциям в отношении торговли, поддержки Украины и собственной безопасности в целом, что делает противостояние с Вашингтоном невозможным", — пояснил Чемпион.

Обозреватель также отметил, что мир может вернуться к определенной форме конкуренции великих держав, которая царила в 19 веке, однако без механизмов, которые будут ограничивать соперничество и предотвращать войны.

Напомним, 4 января жена заместителя главы администрации Белого дома Кэти Миллер намекнула на возможный захват Гренландии Соединенными Штатами Америки, опубликовав в сети карту острова в цветах американского флага.

4 января президент Дональд Трамп объяснил, что США необходима Гренландия для оборонительной цели, поскольку остров окружен российскими и китайскими кораблями.

Комментируя проведение военной операции США в Венесуэле, Трамп повторил журналистам свои давние заявления о том, что Гренландия нужна американцам для "национальной безопасности".