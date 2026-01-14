"Скажите Дании, чтобы они убрались": Трамп агрессивно обратился к НАТО по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландии угрожает нападение России и Китая, а Дания не способна ее защитить. По его словам, НАТО должно "проложить путь" США к контролю над островом.

"НАТО: Скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, НЕМЕДЛЕННО! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут!!!" — написал республиканец в Truth Social 14 января.

Он прикрепил ссылку на статью в СМИ от 13 января о недавно обнародованной оценке Службы оборонной разведки Дании (DDIS), которая прямо предупреждает о российских и китайских военных амбициях по расширению возможностей и влияния.

"Датская разведка в прошлом году предупредила о военных целях России и Китая в отношении Гренландии и Арктики", — подчеркнул Трамп.

В другом посте он пояснил, что Гренландия нужна США "по соображениям национальной безопасности".

"Это жизненно важно для "Золотого купола", который мы строим. НАТО должно проложить нам путь к его получению. ЕСЛИ МЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ, ЭТО СДЕЛАЮТ РОССИЯ ИЛИ КИТАЙ, а ЭТОГО НЕ МОЖНО ДОПУСТИТЬ!" — написал американский президент.

Он уверен, что альнс "даже близко" не будет таким эффективным в сдерживании без "огромной силы" США. Политик вспомнил, что эту силу в значительной степени во время своего первого срока создал он сам, а сейчас выводит "на новый, еще более высокий уровень".

По словам Трампа, в НАТО об этом знают, и он тоже. Он подчеркнул, что альнс станет "гораздо мощнее и эффективнее", если Гренландия окажется "в руках" США.

"Что-либо меньше этого неприемлемо. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Д. Т." — добавил лидер.

Напомним, в The Telegraph сообщили, что Великобритания, Германия и Франция разрабатывают планы возможной миссии НАТО в Гренландии. Идея заключается в противодействии угрозе со стороны Китая и России, из-за которой президент США Дональд Трамп готов аннексировать стратегический остров.

Ранее, 10 января, Трамп заявил, что США обязательно "сделают что-то с Гренландией" независимо от того, понравится ли это Дании и местным. По его словам, в противном случае "остров захватят Россия или Китай", а обе страны же нежелательными соседями для Вашингтона.