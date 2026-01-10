Еще 2 страны претендуют на Гренландию: Трамп заявил, что "аренды" уже недостаточно

Соединенные Штаты Америки должны быть полновластным хозяином Гренландии, а не просто арендовать военные базы на территории самого большого острова на планете. Иначе его аннексируют Москва или Пекин.

Если Америка не заберет себе Гренландию, это обязательно сделают две другие страны. Такую уверенность выразил президент США Дональд Трамп во время встречи с руководителями нефтяных компаний, информирует агентство Reuters.

Глава Белого дома отметил, что действующее соглашение от 1951 года позволяет стране размещать сколько угодно войск, но, по его мнению, только присутствия армии недостаточно для настоящей защиты.

"Вы защищаете то, что принадлежит вам на правах собственности. Аренду так не защищают. Нам нужна именно собственность", — пояснил американский лидер, как сообщает ВВС.

Дональд Трамп подчеркнул, что независимо от того, понравится ли это Дании или жителям острова, Соединенные Штаты обязательно "сделают что-то с Гренландией", пообещав сделать это или "легким" путем, или же "тяжелым".

"Но если мы этого не сделаем — остров захватят Россия или Китай. А мы не хотим иметь Россию или Китай в качестве соседей, — заявил Трамп.

Он добавил, что любит эти народы, но не желает видеть российские и китайские военные базы рядом с американской территорией.

"И, кстати, НАТО должно это понять", — добавил президент США.

По словам Трампа, сейчас Вашингтон рассматривает различные варианты, как стать владельцем Гренландии: от покупки острова до других форм "решения вопроса".

Еще 6 января в Белом доме заявили, что Гренландия нужна США для "сдерживания противников в Арктическом регионе". Отмечалось, что команда президента Дональда Трампа рассматривает различные варианты достижения "этой важной цели внешней политики", в том числе и использование армии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявления из Вашингтона назвала "неприемлемым нападением на мировое сообщество".

Напомним, в Вашингтоне обсуждали возможность купить лояльность населения Гренландии с помощью единовременной выплаты. Жителей острова за тысячи долларов планировали убедить отделиться от Дании.