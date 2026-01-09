У Трампа придумали новый способ получить Гренландию: жителям готовы заплатить по $100 тысяч

Президент США Дональд Трамп не оставляет своих намерений получить Гренландию, хотя Дания и Европа протестуют. Как сообщили СМИ четыре источника, в Вашингтоне обсуждали возможность подкупить местное население с помощью единовременной выплаты.

В США обсудили возможность убедить жителей Гренландии отделиться от Дании с помощью единовременной выплаты. Разговор касался сумм от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Об этом со ссылкой на анонимные источники проинформировали 8 января в Reuters.

Отмечается, что идея подкупить непосредственно население объясняет, как Вашингтон может попытаться "купить остров" с 57 тысячами жителей несмотря на настаивание властей, что он не продается. В Белом доме обсуждаются различные стратегии, в том числе использование вооруженных сил. Однако, по оценке издания, попытка подкупа может выглядеть унизительной для жителей Гренландии, которые уже давно обсуждают вопрос своей независимости.

Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили совместное заявление о том, что вопросы относительно своих отношений могут решать только Гренландия и Дания. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт признала, что Трамп и его советники "рассматривают, как могла бы выглядеть потенциальная покупка", а государственный секретарь Марко Рубио анонсировал встречу с датским коллегой в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы обсудить вопрос Гренландии.

Один из собеседников рассказал, что помощники Белого дома хотят перенести импульс, полученный от военной операции в Венесуэле, на достижение других давних геополитических целей Трампа. Еще один источник отметил, что внутренние дискуссии о подкупе населения Гренландии — не новые, но в последние дни они стали более серьезными. Кроме того, обсуждается уже большая сумма — 100 тысяч долларов на человека, то есть почти 6 миллиардов в целом.

Однако многие детали остаются неясными, в частности чего Трамп будет ждать в обмен на эту сумму, когда и как он собирается выплачивать деньги гражданам другой страны. Хотя США не исключают возможности военного вмешательства, неназванные официальные лица подчеркнули, что в приоритете — покупка острова или другие дипломатические способы. В частности, рассматривается возможность заключить с Гренландией "Соглашение о свободной ассоциации".

Ранее такие соглашения уже заключались с небольшими островными государствами, и их условия отличались. Однако обычно США обеспечивают такими необходимыми услугами, как почта и военная защита, а в ответ получают разрешение свободно действовать на территории острова и ведут торговлю без пошлин. Однако для того, чтобы заключить соглашение, Гренландии, вероятно, нужно отделиться от Дании.

"Теоретически, выплаты могут быть использованы для того, чтобы побудить гренландцев проголосовать за независимость или подписать соглашение COFA после такого голосования", — предположили в СМИ.

Опросы свидетельствуют о том, что подавляющее большинство населения действительно стремится к независимости, но в то же время люди боятся удара по экономике из-за отделения от Дании. Кроме того, большинство местных не хотят становиться частью США.

Напомним, в датском Минобороны подтвердили, что их правило применения оружия 1952 года неизменно действует. Это означает, что армия Дания в случае нападения готова открыть огонь без приказов, а уже потом задавать вопросы.

Заместитель главы администрации Трампа Стивен Миллер объяснил, что США нужна Гренландия, чтобы обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО. Он ответа на вопрос, ждать ли силового захвата, представитель Белого дома уклонился.