Трамп хочет получить Гренландию: датские военные готовы открыть огонь без приказа

Министерство обороны Дании отметило, что готово открыть огонь в случае вторжения американских сил. Датские военные будут сначала стрелять, а потом уже задавать вопросы, если возникнет такая необходимость.

В датском Минобороны подтвердили, что правило применения оружия 1952 года неизменно действует. Им предусмотрено, что солдаты будут "немедленно" контратаковать силы противника в случае вторжения, не дожидаясь соответствующих приказов. Об этом сообщили 7 января в The Telegraph.

Президент США Дональд Трамп не скрывает намерения аннексировать Гренландию, которую считает важной для национальной безопасности. В Вашингтоне не исключают использования военной силы. Дания настаивает, что остров "не продается". Мало того, эта территория входит в состав НАТО.

В то же время в Дании есть правило: в случае вторжения "атакуемые силы должны немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не ища приказов, даже если соответствующие командиры не знают об объявлении войны или состоянии войны". На запрос СМИ в Минобороны ответили, что это распоряжение "в случае нападения на страну и во время войны остается в силе".

Відео дня

Европейские союзники срочно ведут переговоры о том, как реагировать в случае нападения. По оценке экспертов, вторжение в Гренландию будет означать конец НАТО. Неназванный источник СМИ в немецком правительстве сообщил, что разрабатывается "следующие шаги" Европы.

"Я сам вчера разговаривал по телефону с госсекретарем США Марко Рубио... который подтвердил, что такой подход не применяется... он исключил возможность вторжения", — одновременно заверил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Также, по данным СМИ, Рубио заявил американским чиновникам, что целью является приобретение острова. Однако сообщается, что Вашингтон все чаще обсуждает с Европой захват Гренландии как "конкретную" возможность. Неназванный дипломат рассказал, что в последние дни тон в этом вопросе изменился.

Вечером 7 января с Трампом связался по телефону премьер-министр Великобритании Кир Стармер и озвучил свою позицию по Гренландии.

"Европа ни в коем случае не должна допустить нарушения европейского суверенитета. И, конечно, если Дональд Трамп пойдет на это, статус США изменится с противника или конкурента на врага. Это будет огромное историческое изменение", — заявил экс-премьер Франции Доминик де Вильпен, описав случай нападения одного члена НАТО на другого как "беспрецедентный".

Напомним, 6 января в Белом доме заявили, что Гренландия нужна США для "сдерживания противников в Арктическом регионе". Отмечалось, что команда президента Дональда Трампа рассматривает различные варианты достижения "этой важной цели внешней политики", в том числе и использование армии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что Трамп серьезно относится к своему желанию получить Гренландию. Она напомнила, что Гренландия не хочет быть частью США, а заявления из Вашингтона назвала "неприемлемым нападением на мировое сообщество".