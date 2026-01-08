Трамп хоче отримати Гренландію: данські військові готові відкрити вогонь без наказу

Міністерство оборони Данії наголосило, що готове відкрити вогонь у разі вторгнення американських сил. Данські військові будуть спочатку стріляти, а потім вже ставити запитання, якщо виникне така необхідність.

У данському Міноборони підтвердили, що правило застосування зброї 1952 року незмінно діє. Ним передбачено, що солдати будуть "негайно" контратакувати сили противника в разі вторгення, не чекаючи на відповідні накази. Про це повідомили 7 січня у The Telegraph.

Президент США Дональд Трамп не приховує наміру анексувати Гренландію, яку вважає важливою для національної безпеки. У Вашингтоні не виключають використання військової сили. Данія наполягає, що острів "не продається". Мало того, ця територія входить до складу НАТО.

Водночас у Данії є правило: у разі вторгнення "атаковані сили повинні негайно вступити в бій, не чекаючи і не шукаючи наказів, навіть якщо відповідні командири не знають про оголошення війни або стан війни". На запит ЗМІ у Міноборони відповіли, що це розпорядження "в разі нападу на країну та під час війни залишається в силі".

Відео дня

Європейські союзники терміново ведуть переговори щодо того, як реагувати у разі нападу. За оцінкою експертів, вторгнення у Гренландію означатиме кінець НАТО. Неназване джерело ЗМІ у німецькому уряді повідомило, що розробляється "наступні кроки" Європи.

"Я сам вчора розмовляв по телефону з держсекретарем США Марко Рубіо… який підтвердив, що такий підхід не застосовується… він виключив можливість вторгнення", — водночас запевнив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Також, за даними ЗМІ, Рубіо заявив американським чиновникам, що метою є придбання острова. Однак повідомляється, що Вашингтон все частіше обговорює з Європою захоплення Гренландії як "конкретну" можливість. Неназваний дипломат розповів, що останніми днями тон у цьому питанні змінився.

Ввечері 7 січня з Трампом зв'язався телефоном прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і озвучив свою позицію щодо Гренландії.

"Європа ні в якому разі не повинна допустити порушення європейського суверенітету. І, звичайно, якщо Дональд Трамп піде на це, статус США зміниться з супротивника або конкурента на ворога. Це буде величезна історична зміна", — заявив експрем'єр Франції Домінік де Вільпен, описавши випадок нападу одного члена НАТО на іншого як "безпрецедентний".

Нагадаємо, 6 січня у Білому домі заявили, що Гренландія потрібна США для "стримування супротивників в Арктичному регіоні". Зазначалось, що команда президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти досягнення "цієї важливої мети зовнішньої політики", в тому числі й використання армії.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен запевнила, що Трамп серйозно ставиться до свого бажання отримати Гренландію. Вона нагадала, що Гренландія не хоче бути частиною США, а заяви з Вашингтону назвала "неприйнятним нападом на світову спільноту".