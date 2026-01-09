У Трампа вигадали новий спосіб отримати Гренландію: жителям готові заплатити по $100 тисяч

Президент США Дональд Трамп не залишає своїх намірів отримати Гренландію, хоча Данія та Європа протестують. Як повідомили ЗМІ чотири джерела, у Вашингтоні обговорювали можливість підкупити місцеве населення за допомогою одноразової виплати.

У США обговорили можливість переконати жителів Гренландії відокремитись від Данії за допомогою одноразової виплати. Розмова стосувалась сум від 10 до 100 тисячі доларів на особу. Про це з посиланням на анонімні джерела проінформували 8 січня у Reuters.

Зазначається, що ідея підкупити безпосередньо населення пояснює, як Вашингтон може спробувати "купити острів" з 57 тисячами жителів попри наполягання влади, що він не продається. У Білому домі обговорюються різні стратегії, в тому числі використання збройних сил. Однак, за оцінкою видання, спроба підкупу може виглядати принизливою для жителів Гренландії, які вже давно обговорюють питання своєї незалежності.

Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія та Данія випустили спільну заяву про те, що питання щодо своїх відносин можуть вирішувати лише Гренландія та Данія. Водночас речниця Білого дому Кароліна Левітт визнала, що Трамп і його радники "розглядають, як могла б виглядати потенційна покупка", а державний секретар Марко Рубіо анонсував зустріч з данським колегою у Вашингтоні наступного тижня, щоб обговорити питання Гренландії.

Один зі співрозмовників розповів, що помічники Білого дому хочуть перенести імпульс, отриманий від військової операції у Венесуелі, на досягнення інших давніх геополітичних цілей Трампа. Ще одне джерело зазначило, що внутрішні дискусії щодо підкупу населення Гренландії — не нові, але останніми днями вони стали більш серйозними. Окрім того, обговрюється вже більша сума — 100 тисяч доларів на людину, тобто майже 6 мільярдів у цілому.

Однак багато деталей залишаються неясними, зокрема чого Трамп чекатиме в обмін на цю суму, коли і як він збирається виплачувати гроші громадянам іншої країни. Хоча США не виключають можливості військового втручання, неназвані офіційні особи наголосили, що у пріоритеті — купівля острова або інші дипломатичні способи. Зокрема, розглядається можливість укласти з Гренландією "Угоду про вільну асоціацію".

Раніше такі угоди вже укладалися з невеликими острівними державами, і їхні умови відрізнялись. Однак зазвичай США забезпечують такими необхідними послугами, як пошта та військовий захист, а у відповідь отримують дозвіл вільно діяти на території острова та ведуть торгівлю без мит. Проте для того, щоб укласти угоду, Гренландії, ймовірно, потрібно відокремитися від Данії.

"Теоретично, виплати можуть бути використані для того, щоб спонукати гренландців проголосувати за незалежність або підписати угоду COFA після такого голосування", — припустили у ЗМІ.

Опитування свідчать про те, що переважна більшість населення дійсно прагне незалежності, але водночас люди бояться удару по економіці через відокремлення від Данії. Окрім того, більшість місцевих не хочуть ставати частиною США.

Нагадаємо, у данському Міноборони підтвердили, що їхнє правило застосування зброї 1952 року незмінно діє. Це означає, що армія Данія в разі нападу готова відкрити вогонь без наказів, а вже потім ставити запитання.

Заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер пояснив, що США потрібна Гренландія, щоб забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити НАТО та інтереси НАТО. Він відповіді на запитання, чи чекати на силове захоплення, представник Білого дому ухилився.