Ще 2 країни претендують на Гренландію: Трамп заявив, що "оренди" вже недостатньо

Сполучені Штати Америки повинні бути повновладним господарем Гренландії, а не просто орендувати військові бази на території найбільшого острова на планеті. Інакше його анексують Москва чи Пекін.

Якщо Америка не забере собі Гренландію, це обов'язково зроблять інші дві країни. Таку впевненість висловив президент США Дональд Трамп під час зустрічі із керівниками нафтових компаній, інформує агентство Reuters.

Очільник Білого дому зазначив, що чинна угода від 1951 року дозволяє країні розміщувати скільки завгодно військ, але, на його думку, лише присутності армії недостатньо для справжнього захисту.

"Ви захищаєте те, що належить вам на правах власності. Оренду так не захищають. Нам потрібна саме власність", – пояснив американський лідер, як повідомляє ВВС.

Дональд Трамп наголосив, що незалежно від того, чи сподобається це Данії чи мешканцям острова, Сполучені Штати обов'язково "зроблять щось із Гренландією", пообіцявши зробити це або "легким" шляхом, або ж "важким".

Відео дня

Важливо

Захоплення чи угода: що відомо про плани США на Гренландію і чим це схоже на дії РФ у Криму

"Але якщо ми цього не зробимо – острів захоплять Росія чи Китай. А ми не хочемо мати Росію або Китай за сусідів, – заявив Трамп.

Він додав, що любить ці народи, але не бажає бачити російські та китайські військові бази поруч з американською територією.

"І, до речі, НАТО має це зрозуміти", — додав президент США.

За словами Трампа, наразі Вашингтон розглядає різні варіанти, як стати власником Гренландії: від купівлі острова до інших форм "розв'язання питання".

Ще 6 січня у Білому домі заявили, що Гренландія потрібна США для "стримування супротивників в Арктичному регіоні". Зазначалось, що команда президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти досягнення "цієї важливої мети зовнішньої політики", в тому числі й використання армії. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заяви з Вашингтону назвала "неприйнятним нападом на світову спільноту".

Нагадаємо, у Вашингтоні обговорювали можливість купити лояльність населення Гренландії за допомогою одноразової виплати. Жителів острова за тисячі доларів планували переконати відокремитись від Данії.