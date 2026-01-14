"Скажіть Данії, щоб вони забралися": Трамп агресивно звернувся до НАТО щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландії загрожує напад Росії та Китаю, а Данія не здатна її захистити. З Його слів, НАТО має "прокласти шлях" США до контролю над островом.

"НАТО: Скажіть Данії, щоб вони забралися звідси, НЕГАЙНО! Двох собачих упряжок недостатньо! Тільки США можуть!!!" — написав республіканець у Truth Social 14 січня.

Він прикріпив посилання на статтю у ЗМІ від 13 січня щодо нещодавно оприлюдненої оцінки Служби оборонної розвідки Данії (DDIS), яка прямо попереджає про російські та китайські військові амбіції щодо розширення можливостей і впливу.

"Датська розвідка минулого року попередила про військові цілі Росії та Китаю щодо Гренландії та Арктики", — наголосив Трамп.

В іншому пості він пояснив, що Гренландія потрібна США "з міркувань національної безпеки".

"Це життєво важливо для "Золотого купола", який ми будуємо. НАТО має прокласти нам шлях до його отримання. ЯКЩО МИ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИМО, ЦЕ ЗРОБЛЯТЬ РОСІЯ АБО КИТАЙ, А ЦЬОГО НЕ МОЖНА ДОПУСТИТИ!" — написав американський президент.

Він за певних що альнс "навіть близько" не буде таким ефективним у стримуванні без "величезної сили" США. Політик згадав, що цю силу значною мірою під час свого першого терміну створив він сам, а зараз виводить "на новий, ще вищий рівень".

Зі слів Трампа, у НАТО про це знають, і він теж. Він наголосив, що альнс стане "набагато потужнішим і ефективнішим", якщо Гренландія опиниться "в руках" США.

"Будь-що менше цього є неприйнятним. Дякую за вашу увагу до цього питання! Президент Д. Т." — додав лідер.

Нагадаємо, у The Telegraph повідомили, що Велика Британія, Німеччина та Франція розробляють плани можливої місії НАТО в Гренландії. Ідея полягає у протидії загрозі з боку Китаю та Росії, через яку президент США Дональд Трамп готовий анексувати стратегічний острів.

Раніше, 10 січня, Трамп заявив, що США обов'язково "зроблять щось із Гренландією" незалежно від того, чи сподобається це Данії та місцевим. З його слів, в іншому разі "острів захоплять Росія чи Китай", а обидві країни ж небажаними сусідами для Вашингтона.