Європа обговорює розміщення військ НАТО в Гренландії, щоб послабити побоювання Трампа — The Telegraph

Європейські союзники ведуть переговори про розгортання сил у Гренландії для протидії зростаючій загрозі з боку Китаю та Росії. Таким чином у Європі сподіваються, що посилення присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від амбіцій анексувати стратегічний острів.

Офіційні особи Великої Британії спільно з колегами з Німеччини та Франції розробляють плани можливої місії НАТО в Гренландії, яку президент США Дональд Трамп погрожує захопленням з міркувань безпеки. Про це пише видання The Telegraph.

Проєкт, що перебуває поки що на ранній стадії, може передбачати розгортання солдатів, військових кораблів і літаків для захисту Гренландії від Москви і Пекіна. Європейські країни сподіваються, що значне посилення своєї присутності в Арктиці переконає главу Білого дому відмовитися від планів із заволодіння островом і дасть змогу Трампу заявити про перемогу американських платників податків, стверджуючи, що Європа оплачує більшу частину витрат на охорону Атлантики.

Відео дня

Трамп висловлює занепокоєння тим, що РФ або КНР захоплять острів, якщо він цього не зробить, наголошуючи, що у США не буде Росії або Китаю як сусіда.

Джерела в уряді повідомили виданню, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вкрай серйозно поставився до загрози з боку Росії та Китаю і погодився з тим, що необхідно вжити заходів.

"Ми поділяємо погляди президента Трампа — зростаючу агресію Росії на Крайній Півночі необхідно стримувати, а євроатлантичну безпеку зміцнювати", — заявили The Telegraph джерела в британському уряді.

Однак в одній з озвучених Трампом ідей не виключається застосування військової сили для взяття острова під американський контроль. І оскільки Гренландія, як частина Данії, є територією НАТО, альянс із 75-річною історією може просто розвалитися. Європейські країни сподіваються відвести Трампа від прірви, запропонувавши розмістити на острові свої військові сили.

Ідея обговорювалася на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі. Верховний штаб союзних держав у Європі має визначити, що ще можна зробити для забезпечення безпеки Арктики. Це може бути повноцінне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обмін розвідданими, розвиток потенціалу та зміна витрат на оборону. При цьому будь-яка операція, найімовірніше, проводилася б під прапором НАТО і була б відокремлена від наявних місій на Балтиці та в Польщі.

Європа готує санкції для США

При цьому The Telegraph зазначає, що Європейський Союз розробляє плани санкцій щодо американських компаній, якщо Трамп відхилить пропозицію про розгортання сил НАТО в Гренландії. Технологічним гігантам, таким як Meta, Google, Microsoft і X може бути заборонено працювати на континенті, як і американським банкам і фінансовим фірмам.

Більш крайнім варіантом могло б стати виселення американських військових з їхніх баз у Європі, позбавивши їх ключового плацдарму для операцій на Близькому Сході та в інших місцях.

Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо планує зустрітися зі своїм данським колегою наступного тижня, і європейські чиновники сподіваються, що він зможе чинити стримувальний вплив на Трампа.

Нагадаємо, ще 6 січня в Білому домі заявили, що Гренландія потрібна США для "стримування супротивників в Арктичному регіоні". Зазначалося, що команда президента Дональда Трампа розглядає різні варіанти досягнення "цієї важливої мети зовнішньої політики", зокрема й використання армії. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заяви з Вашингтона назвала "неприйнятним нападом на світову спільноту".

8 січня видання The Telegraph писало, що в разі вторгнення Трампа в Гренландію данські військові готові відкрити вогонь без наказу.

10 січня Дональд Трамп заявив, що "оренди" Гренландії вже недостатньо, оскільки на неї претендують ще дві країни.