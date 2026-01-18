Трамп сделает Путина "самым счастливым в мире", если захватит Гренландию, — премьер Испании

Глава испанского правительства Педро Санчес считает, что намерения президента США Дональда Трампа захватить остров Гренландия будут иметь опасные последствия. Это, по мнению политика, обернется "смертным звоном для НАТО".

Испанский премьер также добавляет, что такие действия Трампа станут для Путина намеком на продолжение своих агрессивных действий против Европы и Украины. Об этом он рассказал в интервью местному телеканалу Lavanguardia.

Политик говорит, что Европа должна показывать свой план интеграции и наращивать совместную оборону. Ведь, как намекает Санчес, пример "Зеленого острова" показывает, что действия президента США могут дать основания на легитимацию агрессивных намерений российского лидера.

"Я должен сказать, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком на свете. Почему? Потому что это легитимизировало бы его попытку вторжения в Украину. Если США применят силу, это станет смертельным приговором для НАТО. Путин будет вдвойне рад", — говорит политик.

Санчес подчеркивает, что США должны были бы в случае опасений относительно Арктической безопасности, то могли бы решать этот вопрос через совет НАТО. Однако в том случае, если Европа столкнется с аннексией Гренландии со стороны США, то это легитимизирует вторжение Путина в Украину, приведет к ослаблению Североатлантического блока или даже его распаду.

Сейчас правительство Испании, отмечает Санчес, не планирует отправлять войска на "Зеленый остров". Политик добавляет, что в его стране еще продолжаются консультации с различными группами относительно целесообразности расположения своих войск, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее Фокус рассказывал о том, как ЕС придумал отомстить США за пошлины из-за спора за Гренландию. СМИ пишут, что европейский парламент не даст ход ратификации соглашения, подписанного Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле прошлого года.

Впоследствии стало известно, что военные ФРГ неожиданно покинули Гренландию из-за "плохой погоды". Журналисты пишут, что миссия немецких военных завершилась раньше запланированного срока, и Берлин не сделал никаких публичных заявлений и официальных разъяснений.