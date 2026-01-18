"Одобрение невозможно": ЕС придумал как отомстить США за пошлины из-за спора за Гренландию

Европейский Союз не одобрит трансатлантическое торговое соглашение, которое предусматривало отмену тарифов на промышленные товары из США из-за того, что Дональд Трамп анонсировал введение 10% пошлин для стран, публично поддержавших Данию в споре с Америкой за Гренландию.

Подтверждение того, что Европейский парламент не даст ход ратификации соглашения, подписанного Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле прошлого года, ставит под сомнение будущее перемирие в торговой войне, пишет Politico.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер сообщил, что эскалация напряженности между США и Европой означает, что парламент не проголосует за пакт. Это соглашение устанавливало тарифы США на импорт из ЕС на уровне 15% в обмен на то, что блок не будет применять пошлины к американскому экспорту.

"ЕНП выступает за торговое соглашение между ЕС и США, но, учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно. Нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены", — написал Вебер.

В то время как другие члены правящей коалиции фон дер Ляйен — левоцентристы (S&D), центристы (Renew) и левые "Зеленые" — в последние недели настаивали на стратегической паузе в реализации торговой сделки, ее собственная партия ЕНП до сих пор оставалась непоколебимой.

В среду законодатели отложили решение о заморозке ратификации на фоне напряженности из-за требования Трампа к Дании передать Гренландию США.

Голосование ожидалось 26 января и должно было определить позицию Европарламента по отмене тарифов на промышленные товары из США — одного из ключевых пунктов соглашения, заключенного Брюсселем и Вашингтоном прошлым летом. Теперь ожидается, что депутаты Европарламента подтвердят заморозку соглашения на заседании в следующую среду.

Напомним, 17 января Трамп пригрозил союзникам Дании наложить пошлины на ввоз товаров в США.

В этот же день экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп угрозами захватить Гренландию отвлекает внимание от войны в Украине.