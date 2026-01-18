Трамп угрожает союзникам Дании наложить пошлины на ввоз товаров в США: в ЕС не испугались

США с 1 февраля 2026 года введут 10% пошлины на все товары из ряда европейских стран, которые публично стали на сторону Дании в вопросе по Гренландии на фоне заявлений американского руководства о присоединении этой территории к США.

Таким образом Америка якобы защищает глобальный мир в мире, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

В заметке указано, что пошлины будут касаться государств, которые "отправились в Гренландию с неизвестными целями":

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Франция;

Германия;

Великобритания;

Нидерланды;

Финляндия.

"Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали уровень риска, который является неприемлемым и неустойчивым. Поэтому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация быстро и несомненно закончилась. Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки", — написал Трамп.

Відео дня

Он пояснил, что с 1 июня 2026 года этот тариф будет повышен до 25% и будет действовать и подлежать уплате до момента заключения соглашения о "полной и тотальной" покупке Гренландии.

"Соединенные Штаты Америки готовы немедленно начать переговоры с Данией и/или любой из этих стран, которые так много рискуют, несмотря на все, что мы сделали для них, включая максимальную защиту, в течение многих десятилетий", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа Фото: Скриншот

Реакция европейских лидеров на анонсированные пошлины Трампа

Президент Франции Эмаанюэль Макрон подчеркнул, что отстаивает суверенитет и независимость государств как в Европе, так и в других регионах мира.

"Именно поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, и именно поэтому мы создали коалицию добровольцев за прочный и длительный мир, чтобы защитить эти принципы и нашу безопасность. Именно по этой причине мы решили присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии. Мы берем на себя эту ответственность. Также потому, что это касается безопасности в Арктике и на границах нашей Европы", — написал Макрон.

Он подчеркнул, что никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на французов, ни в Украине, ни в Гренландии, ни в других частях мира.

"Угрозы введения таможенных тарифов неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы дадут на них единый и скоординированный ответ, если они будут подтверждены. Мы знаем, как обеспечить уважение к европейскому суверенитету", — отметил Макрон.

Пост Макрона Фото: Скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины "абсолютно неправильной".

"Наша позиция в отношении Гренландии очень четкая — она является частью Королевства Дания, и ее будущее является делом гренландцев и датчан", — отметил Стармер.

По его словам, безопасность Арктики имеет значение для всего НАТО, и союзники должны совместно приложить больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в разных ее частях.

"Применение пошлин к союзникам за обеспечение коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос непосредственно с администрацией США", — пояснил Стармер.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что его страна не поддастся шантажу.

"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников-соседей. Это вопрос ЕС, который касается гораздо больше стран, чем те, что сейчас указаны. Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно совместного ответа", — написал Кристерссон.

Пост Кристерссона Фото: Скриншот

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал заявления Трампа "неожиданностью".

"Заявление президента стало неожиданностью. В начале этой недели мы провели конструктивную встречу с вице-президентом Вэнсом и секретарем Рубио. Цель усиления военного присутствия в Гренландии, о которой упоминает президент, заключается в усилении безопасности в Арктике", — написал Расмуссен.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что датские учения, проведенные вместе с союзниками в Гренландии не представляют угрозы для кого-либо и являются заранее согласованными.

"ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Диалог остается чрезвычайно важным, и мы стремимся развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США. Введение пошлин подорвет трансатлантические отношения и создаст риск опасной спирали ухудшения ситуации. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета", — написали прездентка Еврокомиссии.

Пост Урсулы фон дер Ляйен Фото: Скриншот

Напомним, 17 января экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп угрозами захватить Гренландию отвлекает внимание от войны в Украине.

Фокус также писал о том, что Дания и США не пришли к согласию по Гренландии.