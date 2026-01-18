Трамп угрожает союзникам Дании наложить пошлины на ввоз товаров в США: в ЕС не испугались
США с 1 февраля 2026 года введут 10% пошлины на все товары из ряда европейских стран, которые публично стали на сторону Дании в вопросе по Гренландии на фоне заявлений американского руководства о присоединении этой территории к США.
Таким образом Америка якобы защищает глобальный мир в мире, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
В заметке указано, что пошлины будут касаться государств, которые "отправились в Гренландию с неизвестными целями":
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Франция;
- Германия;
- Великобритания;
- Нидерланды;
- Финляндия.
"Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали уровень риска, который является неприемлемым и неустойчивым. Поэтому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация быстро и несомненно закончилась. Начиная с 1 февраля 2026 года, все вышеупомянутые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будут облагаться 10% пошлиной на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки", — написал Трамп.
Он пояснил, что с 1 июня 2026 года этот тариф будет повышен до 25% и будет действовать и подлежать уплате до момента заключения соглашения о "полной и тотальной" покупке Гренландии.
"Соединенные Штаты Америки готовы немедленно начать переговоры с Данией и/или любой из этих стран, которые так много рискуют, несмотря на все, что мы сделали для них, включая максимальную защиту, в течение многих десятилетий", — подчеркнул Трамп.
Реакция европейских лидеров на анонсированные пошлины Трампа
Президент Франции Эмаанюэль Макрон подчеркнул, что отстаивает суверенитет и независимость государств как в Европе, так и в других регионах мира.
"Именно поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, и именно поэтому мы создали коалицию добровольцев за прочный и длительный мир, чтобы защитить эти принципы и нашу безопасность. Именно по этой причине мы решили присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии. Мы берем на себя эту ответственность. Также потому, что это касается безопасности в Арктике и на границах нашей Европы", — написал Макрон.
Он подчеркнул, что никакие запугивания или угрозы не могут повлиять на французов, ни в Украине, ни в Гренландии, ни в других частях мира.
"Угрозы введения таможенных тарифов неприемлемы и не имеют места в этом контексте. Европейцы дадут на них единый и скоординированный ответ, если они будут подтверждены. Мы знаем, как обеспечить уважение к европейскому суверенитету", — отметил Макрон.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины "абсолютно неправильной".
"Наша позиция в отношении Гренландии очень четкая — она является частью Королевства Дания, и ее будущее является делом гренландцев и датчан", — отметил Стармер.
По его словам, безопасность Арктики имеет значение для всего НАТО, и союзники должны совместно приложить больше усилий для противодействия угрозе со стороны России в разных ее частях.
"Применение пошлин к союзникам за обеспечение коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос непосредственно с администрацией США", — пояснил Стармер.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что его страна не поддастся шантажу.
"Только Дания и Гренландия решают вопросы, касающиеся Дании и Гренландии. Я всегда буду защищать свою страну и наших союзников-соседей. Это вопрос ЕС, который касается гораздо больше стран, чем те, что сейчас указаны. Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией относительно совместного ответа", — написал Кристерссон.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал заявления Трампа "неожиданностью".
"Заявление президента стало неожиданностью. В начале этой недели мы провели конструктивную встречу с вице-президентом Вэнсом и секретарем Рубио. Цель усиления военного присутствия в Гренландии, о которой упоминает президент, заключается в усилении безопасности в Арктике", — написал Расмуссен.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что датские учения, проведенные вместе с союзниками в Гренландии не представляют угрозы для кого-либо и являются заранее согласованными.
"ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии. Диалог остается чрезвычайно важным, и мы стремимся развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Королевством Дания и США. Введение пошлин подорвет трансатлантические отношения и создаст риск опасной спирали ухудшения ситуации. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета", — написали прездентка Еврокомиссии.
Напомним, 17 января экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп угрозами захватить Гренландию отвлекает внимание от войны в Украине.
Фокус также писал о том, что Дания и США не пришли к согласию по Гренландии.