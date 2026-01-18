Трамп погрожує союзникам Данії накласти мита на ввезення товарів до США: в ЄС не злякались

США з 1 лютого 2026 року запровадять 10% мита на всі товари з низки європейських країн, які публічно стали на бік Данії у питанні щодо Гренландії на тлі заяв американського керівництва про приєднання цієї території до США.

Таким чином Америка нібито захищає глобальний мир у світі, заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

В дописі зазначено, що мита стосуватимуться держав, які "вирушили до Гренландії з невідомими цілями":

Данія;

Норвегія;

Швеція;

Франція;

Німеччина;

Велика Британія;

Нідерланди;

Фінляндія.

"Ці країни, які грають у цю дуже небезпечну гру, створили рівень ризику, який є неприйнятним і нестійким. Тому для захисту глобального миру та безпеки необхідно вжити рішучих заходів, щоб ця потенційно небезпечна ситуація швидко і безсумнівно закінчилася. Починаючи з 1 лютого 2026 року, всі вищезазначені країни (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) будуть обкладатися 10% митом на всі товари, що відправляються до Сполучених Штатів Америки", — написав Трамп.

Він пояснив, що з 1 червня 2026 року цей тариф буде підвищено до 25% та буде діяти і підлягатиме сплаті до моменту укладення угоди про "повну і тотальну" купівлю Гренландії.

"Сполучені Штати Америки готові негайно розпочати переговори з Данією та/або будь-якою з цих країн, які так багато ризикують, незважаючи на все, що ми зробили для них, включаючи максимальний захист, протягом багатьох десятиліть", — наголосив Трамп.

Реакція європейських лідерів на анонсовані мита Трампа

Президент Франції Емаанюель Макрон наголосив, що відстоює суверенітет і незалежність держав як в Європі, так і в інших регіонах світу.

"Саме тому ми підтримуємо і будемо підтримувати Україну, і саме тому ми створили коаліцію добровольців за міцний і тривалий мир, щоб захистити ці принципи і нашу безпеку. Саме з цієї причини ми вирішили приєднатися до навчань, організованих Данією в Гренландії. Ми беремо на себе цю відповідальність. Також тому, що це стосується безпеки в Арктиці та на кордонах нашої Європи", — написав Макрон.

Він підкреслив, що жодні залякування чи погрози не можуть вплинути на французів, ні в Україні, ні в Гренландії, ні в інших частинах світу.

"Погрози введення митних тарифів є неприйнятними і не мають місця в цьому контексті. Європейці дадуть на них єдину і скоординовану відповідь, якщо вони будуть підтверджені. Ми знаємо, як забезпечити повагу до європейського суверенітету", — зазначив Макрон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав погрозу Трампа ввести мита "абсолютно неправильною".

"Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка — вона є частиною Королівства Данія, і її майбутнє є справою гренландців і данців", — зазначив Стармер.

За його словами, безпека Арктики має значення для всього НАТО, і союзники повинні спільно докласти більше зусиль для протидії загрозі з боку Росії в різних її частинах.

"Застосування мит до союзників за забезпечення колективної безпеки союзників НАТО є абсолютно неправильним. Ми, звичайно, будемо обговорювати це питання безпосередньо з адміністрацією США", — пояснив Стармер.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підкреслив, що його країна не піддасться шантажу.

"Тільки Данія і Гренландія вирішують питання, що стосуються Данії і Гренландії. Я завжди буду захищати свою країну і наших союзників-сусідів. Це питання ЄС, яке стосується набагато більше країн, ніж ті, що зараз вказані. Швеція зараз веде інтенсивні переговори з іншими країнами ЄС, Норвегією та Великою Британією щодо спільного відповіді", — написав Крістерссон.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен назвав заяви Трампа "несподіванкою".

"Заява президента стала несподіванкою. На початку цього тижня ми провели конструктивну зустріч із віцепрезидентом Венсом і секретарем Рубіо. Мета посилення військової присутності в Гренландії, про яку згадує президент, полягає в посиленні безпеки в Арктиці", — написав Расмуссен.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що данські навчання, проведені разом із союзниками у Гренландії не становлять загрози для будь-кого та є заздалегідь узгодженими.

"ЄС повністю солідарний з Данією та народом Гренландії. Діалог залишається надзвичайно важливим, і ми прагнемо розвивати процес, розпочатий минулого тижня між Королівством Данія та США. Введення мит підірве трансатлантичні відносини та створить ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету", — написали прездентка Єврокомісії.

