Трамп погрозами захопити Гренландію відволікає увагу від війни в Україні, — ексгенсек НАТО

Риторика лідера Білого дому щодо Гренландії схожа із заявами "гангстерів із Росії та Китаю", яких він має тримати під контролем.

Президент США Дональд Трамп використовує Гренландію як "зброю масового відволікання уваги" від реальних загроз, серед яких — повномасштабна війна в Україні. Таку заяву в інтерв'ю виданню The Financial Times зробив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Ситуацію навколо Гренландії та погрози Дональда Трампа щодо острова колишній політик сприймає занадто болісно. Расмуссен, який також був прем'єр-міністром Данії з 2001 по 2009 рік, заявив, що завжди вважав Сполучені Штати лідером вільного світу. Свого часу він навіть називав США "світовим поліцейським". Будучи прем'єр-міністром Данії Расмуссен відправляв данських військовослужбовців до Афганістану воювати на боці Коаліції.

"Зараз ми бачимо, що Сполучені Штати використовують мову, яка дуже схожа на мову гангстерів, яких вони мають контролювати в Москві та Пекіні. Мене справді непокоїть, що увага всього світу зараз зосереджена на тому, що не становить загрози ані для Європи, ані для Сполучених Штатів, — а саме, на Гренландії, дружньому союзнику США, — замість того, щоб зосередитися на тому, що повинно бути в центрі уваги просто зараз, — а саме, як примусити Путіна сісти за стіл перемовин щодо України?" — задається питанням колишній генсек НАТО.

Расмуссен попереджає, що будь-які розбіжності між західними союзниками грають виключно на руку Москві. У Кремлі розраховують, що Гренландія стане айсбергом, який потопить НАТО. Ексгенсек Альянсу впевнений, що анексія острова означатиме кінець поточного світового порядку.

Раніше Фокус у своєму ексклюзивному матеріалі детально пояснював, як Гренландія може похитнути НАТО і створити ризики для України.

Ще на початку січня Дональд Трамп, коментуючи можливе захоплення Гренландії, розповідав, навіщо йому знадобився острів. Президент США стверджував, що Гренландія нібито оточена російськими та китайськими кораблями, що ставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів.

Також Фокус повідомляв про те, що США розглядають кілька сценаріїв щодо Гренландії. У Білому домі, зокрема, не виключають залучення військових для встановлення контролю над островом.