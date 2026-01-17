Трамп угрозами захватить Гренландию отвлекает внимание от войны в Украине, — экс-генсек НАТО

Риторика лидера Белого дома в отношении Гренландии схожа с заявлениями "гангстеров из России и Китая", которых он должен держать под контролем.

Президент США Дональд Трамп использует Гренландию в качестве "оружия массового отвлечения внимания" от реальных угроз, среди которых — полномасштабная война в Украине. Такое заявление в интервью изданию The Financial Times сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Ситуацию вокруг Гренландии и угрозы Дональда Трампа в отношении острова бывший политик воспринимает слишком болезненно. Расмуссен, который также являлся премьер-министром Дании с 2001 по 2009 год, заявил, что всегда считал Соединенные Штаты лидером свободного мира. В свое время он даже называл США "мировым полицейским". Будучи премьер-министром Дании Расмуссен отправлял датских военнослужащих в Афганистан воевать на стороне Коалиции.

Відео дня

"Сейчас мы видим, что Соединенные Штаты используют язык, который очень похож на язык гангстеров, которых они должны контролировать в Москве и Пекине. Меня действительно беспокоит, что внимание всего мира сейчас сосредоточено на том, что не представляет угрозы ни для Европы, ни для Соединенных Штатов — а именно, на Гренландии, дружественном союзнике США, — вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что должно быть в центре внимания прямо сейчас: а именно, как заставить Путина сесть за стол переговоров по Украине?" — задается вопросом бывший генсек НАТО.

Расмуссен предупреждает, что любые разногласия между западными союзниками играют исключительно на руку Москве. В Кремле рассчитывают, что Гренландия станет айсбергом, который потопит НАТО. Экс-генсек Альянса уверен, что аннексия острова будет означать конец текущего мирового порядка.

Ранее Фокус в своем эксклюзивном материале детально объяснял, как Гренландия может пошатнуть НАТО и создать риски для Украины.

Еще в начале января Дональд Трамп, комментируя возможный захват Гренландии, рассказывал, зачем ему понадобился остров. Президент США утверждал, что Гренландия якобы окружена российскими и китайскими кораблями, что ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

Также Фокус сообщал о том, что США рассматривают несколько сценариев по Гренландии. В Белом доме, в том числе, не исключают задействование военных для установления контроля над островом.