Данія і США не дійшли згоди щодо Гренландії: військова присутність на острові посилюється, — ЗМІ

Після переговорів у Білому домі Данія і США так і не змогли узгодити свої позиції щодо майбутнього Гренландії. Як повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, сторони визнають, що їхні погляди суттєво відрізняються, проте погодилися спробувати знайти компроміс через спеціальну робочу групу.

Як пише видання Sky News, Расмуссен прибув до США після серії гучних коментарів американської сторони щодо Гренландії. Міністр зазначив, що США можуть висловлювати побажання щодо розширення своєї присутності на острові, і Данія хотіла з’ясувати, чи мають вони конкретні плани щодо цього. Також політик додав, що Копенгаген готовий уважно розглянути будь-які пропозиції.

Водночас, за його словами, переговори показали, що розбіжності між ними все ж залишаються, однак їм важливо підтримувати конструктивний діалог. В цілому, сторони домовилися "не погоджуватися", але при цьому продовжувати обговорення.

Відео дня

Щодо конкретних кроків, Расмуссен повідомив, що буде створено робочу групу високого рівня, яка має зосередитися на безпеці США, не порушуючи "червоні лінії" Данії.

"Ми вирішили створити робочу групу високого рівня, щоб дослідити, чи можемо ми знайти спільний шлях уперед. На нашу думку, група повинна зосередитися на тому, як вирішити проблеми безпеки Америки, водночас поважаючи "червоні лінії" Королівства Данія", – сказав він журналістам.

Натомість, на думку міністра закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт, зустрічі дали можливість обом сторонам знайти "правильний шлях" та додала, що підтримує позицію свого датського колеги і готова активно брати участь у роботі групи.

Данія перекидає війська в Гренландію: долучаються й інші країни Європи

Попри заявлену "конструктивність" переговорів, Данія не забуває про численні погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого силового захоплення арктичної території. У відповідь країна почала посилювати оборону Гренландії, відправляючи на острів війська та військову техніку.

За інформацією державного мовника DR, до Гренландії прибули передові підрозділи, а острів готується прийняти додаткові сили від датської армії та інших оборонних структур.

Перш за все туди відправили передове командування, яке має перевірити готовність логістики та інфраструктури до прийняття основних сил у майбутньому. Серед відправлених військових є підрозділи армії, що посилюють датську присутність на острові. Водночас більшість інших бойових підрозділів армії задіяні у виконанні міжнародних зобов’язань у країнах Балтії.

Крім того, підтримку Данії у питанні безпеки Гренландії почали надавати й інші європейські держави, які долучаються до спільних оборонних заходів у регіоні. Зокрема, своїх військових на острів уже направили або готуються направити Швеція, Норвегія, Німеччина та Франція.

Як повідомляє данське видання VG, союзники поступово розгортають свою присутність на острові. Першими до Гренландії прибули шведські офіцери, які залучені до підготовки багатонаціональних навчань під керівництвом Данії. Згодом до них приєдналися військові з Норвегії та Німеччини.

Так, рем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив, що шведські військові працюють у складі спільної групи держав-союзниць у межах офіційного запиту Данії та готують наступні етапи навчань Operation Arctic Endurance. А міністр оборони Норвегії Туре Сандвік повідомив, що його країна направляє до Гренландії двох військовослужбовців для оцінки подальшої співпраці союзників в Арктиці. Водночас тривають консультації з партнерами по НАТО щодо посилення безпеки в регіоні.

Франція також заявила про готовність долучитися до європейських сил у Гренландії, тоді як Німеччина, за даними Bild і CNN, вже направила на острів 13 військових.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландії загрожує напад Росії та Китаю, а Данія не здатна її захистити. З його слів, НАТО має "прокласти шлях" США до контролю над островом.

Раніше Фокус писав, що республіканець Палати представників Ренді Файн запропонував законопроєкт, який дозволяє президентові Дональду Трампу придбати Гренландію та приєднати її до Сполучених Штатів.