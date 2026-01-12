Гренландія як 51-й штат: у Конгресі США внесли законопроєкт про "анексію" острова, — Fox News

Республіканець Палати представників Ренді Файн запропонував законопроєкт, який дозволяє президентові Дональду Трампу придбати Гренландію та приєднати її до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє видання Fox News із посиланням на заяву Файна. Зокрема, політик вважає, що його ініціатива покликана підтримати дії президента та створити юридичне підґрунтя для можливого перетворення острова на американський штат.

"Конгресу все одно доведеться вирішити, чи зробити його штатом, але це просто уповноважить президента робити те, що він робить, і заявити, що Конгрес його підтримує. І тоді це пришвидшить процес надання йому статусу штату, але рішення про те, чи робити це, все одно залежатиме від Конгресу", — зазначив він у коментарі журналістам.

Крім того, Файн наголосив, що Гренландія має стратегічне значення для США. До прикладу, острів розташований близько до Росії, багатий на корисні копалини та інші ресурси, які можуть стати важливими для Америки. Політик також звернув увагу на те, що у Гренландії досить високий рівень бідності, який навіть випереджає Данію. Крім того, мешканці острова часто залишаються без належної підтримки.

"Коли війна прийшла до міста, Данія не змогла їх захистити. Вгадайте, хто захищав Гренландію під час Другої світової війни? Ми захищали", — підкреслив Файн.

Та все ж, він зауважив, що придбання острова має відбуватися мирним шляхом, без застосування сили.

"Найкращий спосіб отримати Гренландію — домовленість на добровільній основі. Це вигідно і для США, і для місцевих жителів", — сказав Файн.

Як додає Fox News під кінець матеріалу, згідно з Конституцією США, прийняття нового штату до складу Союзу можливе лише за рішенням Конгресу. Процес зазвичай включає ухвалення законопроєкту про територію, підготовку конституції, її схвалення жителями, повторне голосування Конгресу та підпис президента. Лише після завершення всіх етапів територія офіційно стає американським штатом.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп віддав наказ командувачам своїх спеціальних сил розробити план вторгнення в Гренландію.

Також Фокус писав, що європейські союзники ведуть переговори про розгортання сил у Гренландії для протидії зростаючій загрозі з боку Китаю та Росії.