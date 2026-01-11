Трамп наказав військовому командуванню розробити план вторгнення у Гренландію, — Daily Mail

Президент США Дональд Трамп віддав наказ командувачам своїх спеціальних сил розробити план вторгнення в Гренландію, претензії на яку він висловлював останнім часом.

Однак американський лідер зіштовхнувся з опором з боку деяких високопоставлених військових. Про це увечері 10 січня повідомило британське видання Daily Mail з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

"За інформацією джерел, президент доручив Об'єднаному командуванню спеціальних операцій (JSOC) підготувати план вторгнення, але об'єднаний штаб противиться цьому, мотивуючи це тим, що такий план буде незаконним і не отримає підтримки конгресу", — йдеться у матеріалі.

Одне з джерел розкрило, що посадовці намагалися "відвернути увагу" Трампа від Гренландії іншими темами. Зокрема питаннями перехоплення російських "тіньових" танкерів, які Кремль використовує для обходу санкцій, або можливими ударами США по Ірану, де тримають масові протести.

"Генерали вважають план Трампа щодо Гренландії божевільним і незаконним. Тому вони намагаються відвернути його увагу за допомогою інших великих військових операцій", — так описало ситуацію джерело у дипломатичному середовищі.

Можливі сценарії розвитку подій щодо Гренландії

Видання пише, що дипломати розіграли "сценарій ескалації", відповідно до якого Дональд Трамп вдається до сили, щоб розірвати зв'язок Гренландії з Данією. Найгірший подальший сценарій розвитку подій за таких дій може спричинити "руйнування НАТО зсередини".

"Деякі європейські чиновники підозрюють, що це є справжньою метою радикальної фракції MAGA навколо Трампа", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що конгрес США не дозволить Трампу вивести країну з Північноатлантичного альянсу. Натомість захоплення Америкою Гренландії може спонукати європейських лідерів країни покинути НАТО, що може спричинити його розпад.

Медіа також описує "компромісний сценарій". Відповідно до нього, Данія погоджується надати США цілковитий доступ (покладений на юридичну основу) до Гренландії, відмовляючи у цьому натомість Китаю та Росії.

Експерти припускають, що Трамп може розпочати свої дії щодо Гренландії зі "сценарію ескалації", який перейде у "компромісний".

Нагадаємо, 10 січня Дональд Трамп заявив, що "оренди" Гренландії вже недостатньо, оскільки на неї претендують ще дві країни.

8 січня видання The Telegraph писало, що у випадку вторгнення Трампа у Гренландію данські військові готові відкрити вогонь без наказу.