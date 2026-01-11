Трамп приказал военному командованию разработать план вторжения в Гренландию, — Daily Mail

Президент США Дональд Трамп отдал приказ командующим своих специальных сил разработать план вторжения в Гренландию, претензии на которую он высказывал в последнее время.

Однако американский лидер столкнулся с сопротивлением со стороны некоторых высокопоставленных военных. Об этом вечером 10 января сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

"По информации источников, президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения, но объединенный штаб противится этому, мотивируя это тем, что такой план будет незаконным и не получит поддержки конгресса", — говорится в материале.

Один из источников раскрыл, что чиновники пытались "отвлечь внимание" Трампа от Гренландии другими темами. В частности вопросами перехвата российских "теневых" танкеров, которые Кремль использует для обхода санкций, или возможными ударами США по Ирану, где держат массовые протесты.

"Генералы считают план Трампа по Гренландии безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его внимание с помощью других крупных военных операций", — так описал ситуацию источник в дипломатической среде.

Возможные сценарии развития событий в отношении Гренландии

Издание пишет, что дипломаты разыграли "сценарий эскалации", согласно которому Дональд Трамп прибегает к силе, чтобы разорвать связь Гренландии с Данией. Худший дальнейший сценарий развития событий при таких действиях может привести к "разрушению НАТО изнутри".

"Некоторые европейские чиновники подозревают, что это является настоящей целью радикальной фракции MAGA вокруг Трампа", — говорится в материале.

Отмечается, что конгресс США не позволит Трампу вывести страну из Североатлантического альянса. Зато захват Америкой Гренландии может побудить европейских лидеров страны покинуть НАТО, что может привести к его распаду.

Медиа также описывает "компромиссный сценарий". Согласно ему, Дания соглашается предоставить США полный доступ (положенный на юридическую основу) к Гренландии, отказывая в этом взамен Китаю и России.

Эксперты предполагают, что Трамп может начать свои действия по Гренландии со "сценария эскалации", который перейдет в "компромиссный".

Напомним, 10 января Дональд Трамп заявил, что "аренды" Гренландии уже недостаточно, поскольку на нее претендуют еще две страны.

8 января издание The Telegraph писало, что в случае вторжения Трампа в Гренландию датские военные готовы открыть огонь без приказа.