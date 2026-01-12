Гренландия как 51-й штат: в Конгрессе США внесли законопроект об "аннексии" острова, — Fox News

Республиканец Палаты представителей Рэнди Файн предложил законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампу приобрести Гренландию и присоединить ее к Соединенным Штатам.

Об этом сообщает издание Fox News со ссылкой на заявление Файна. В частности, политик считает, что его инициатива призвана поддержать действия президента и создать юридическую основу для возможного превращения острова в американский штат.

"Конгрессу все равно придется решить, сделать ли его штатом, но это просто уполномочит президента делать то, что он делает, и заявить, что Конгресс его поддерживает. И тогда это ускорит процесс предоставления ему статуса штата, но решение о том, делать ли это, все равно будет зависеть от Конгресса", — отметил он в комментарии журналистам.

Кроме того, Файн отметил, что Гренландия имеет стратегическое значение для США. К примеру, остров расположен близко к России, богат полезными ископаемыми и другими ресурсами, которые могут стать важными для Америки. Политик также обратил внимание на то, что в Гренландии достаточно высокий уровень бедности, который даже опережает Данию. Кроме того, жители острова часто остаются без должной поддержки.

"Когда война пришла в город, Дания не смогла их защитить. Угадайте, кто защищал Гренландию во время Второй мировой войны? Мы защищали", — подчеркнул Файн.

И все же, он отметил, что приобретение острова должно происходить мирным путем, без применения силы.

"Лучший способ получить Гренландию — договоренность на добровольной основе. Это выгодно и для США, и для местных жителей", — сказал Файн.

Как добавляет Fox News под конец материала, согласно Конституции США, принятие нового штата в состав Союза возможно только по решению Конгресса. Процесс обычно включает принятие законопроекта о территории, подготовку конституции, ее одобрение жителями, повторное голосование Конгресса и подпись президента. Только после завершения всех этапов территория официально становится американским штатом.

