Дания и США не пришли к согласию по Гренландии: военное присутствие на острове усиливается, — СМИ

После переговоров в Белом доме Дания и США так и не смогли согласовать свои позиции относительно будущего Гренландии. Как сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, стороны признают, что их взгляды существенно отличаются, однако согласились попытаться найти компромисс через специальную рабочую группу.

Как пишет издание Sky News, Расмуссен прибыл в США после серии громких комментариев американской стороны относительно Гренландии. Министр отметил, что США могут высказывать пожелания по расширению своего присутствия на острове, и Дания хотела выяснить, имеют ли они конкретные планы на этот счет. Также политик добавил, что Копенгаген готов внимательно рассмотреть любые предложения.

В то же время, по его словам, переговоры показали, что разногласия между ними все же остаются, однако им важно поддерживать конструктивный диалог. В целом, стороны договорились "не соглашаться", но при этом продолжать обсуждение.

Что касается конкретных шагов, Расмуссен сообщил, что будет создана рабочая группа высокого уровня, которая должна сосредоточиться на безопасности США, не нарушая "красные линии" Дании.

"Мы решили создать рабочую группу высокого уровня, чтобы исследовать, можем ли мы найти общий путь вперед. По нашему мнению, группа должна сосредоточиться на том, как решить проблемы безопасности Америки, одновременно уважая "красные линии" Королевства Дания", — сказал он журналистам.

Зато, по мнению министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, встречи дали возможность обеим сторонам найти "правильный путь" и добавила, что поддерживает позицию своего датского коллеги и готова активно участвовать в работе группы.

Дания перебрасывает войска в Гренландию: присоединяются и другие страны Европы

Несмотря на заявленную "конструктивность" переговоров, Дания не забывает о многочисленных угрозах президента США Дональда Трампа относительно возможного силового захвата арктической территории. В ответ страна начала усиливать оборону Гренландии, отправляя на остров войска и военную технику.

По информации государственного вещателя DR, в Гренландию прибыли передовые подразделения, а остров готовится принять дополнительные силы от датской армии и других оборонных структур.

Прежде всего туда отправили передовое командование, которое должно проверить готовность логистики и инфраструктуры к принятию основных сил в будущем. Среди отправленных военных есть подразделения армии, усиливающие датское присутствие на острове. В то же время большинство других боевых подразделений армии задействованы в выполнении международных обязательств в странах Балтии.

Кроме того, поддержку Дании в вопросе безопасности Гренландии начали оказывать и другие европейские государства, которые приобщаются к совместным оборонным мероприятиям в регионе. В частности, своих военных на остров уже направили или готовятся направить Швеция, Норвегия, Германия и Франция.

Как сообщает датское издание VG, союзники постепенно разворачивают свое присутствие на острове. Первыми в Гренландию прибыли шведские офицеры, которые привлечены к подготовке многонациональных учений под руководством Дании. Впоследствии к ним присоединились военные из Норвегии и Германии.

Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что шведские военные работают в составе совместной группы государств-союзников в рамках официального запроса Дании и готовят следующие этапы учений Operation Arctic Endurance. А министр обороны Норвегии Туре Сандвик сообщил, что его страна направляет в Гренландию двух военнослужащих для оценки дальнейшего сотрудничества союзников в Арктике. В то же время продолжаются консультации с партнерами по НАТО по усилению безопасности в регионе.

Франция также заявила о готовности присоединиться к европейским силам в Гренландии, тогда как Германия, по данным Bild и CNN, уже направила на остров 13 военных.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландии угрожает нападение России и Китая, а Дания не способна ее защитить. По его словам, НАТО должно "проложить путь" США к контролю над островом.

Ранее Фокус писал, что республиканец Палаты представителей Рэнди Файн предложил законопроект, который позволяет президенту Дональду Трампуприобрести Гренландию и присоединить ее к Соединенным Штатам.