"Схвалення неможливе": ЄС придумав як помститись США за мита через суперечку за Гренландію

Європейський Союз не схвалить трансатлантичну торговельну угоду, яка передбачала скасування тарифів на промислові товари з США через те, що Дональд Трамп анонсував запровадження 10% мит для країн, що публічно підтримали Данію у суперечці з Америкою за Гренландію.

Підтвердження того, що Європейський парламент не дасть хід ратифікації угоди, підписаної Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у липні минулого року, ставить під сумнів майбутнє перемир'я в торговельній війні, пише Politico.

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер повідомив, що ескалація напруженості між США і Європою означає, що парламент не проголосує за пакт. Ця угода встановлювала тарифи США на імпорт з ЄС на рівні 15% в обмін на те, що блок не буде застосовувати мита до американського експорту.

"ЄНП виступає за торговельну угоду між ЄС і США, але, з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії, схвалення на даному етапі неможливе. Нульові тарифи на американські товари повинні бути призупинені", — написав Вебер.

У той час як інші члени правлячої коаліції фон дер Ляєн – лівоцентристи (S&D), центристи (Renew) і ліві "Зелені" — в останні тижні наполягали на стратегічній паузі в реалізації торговельної угоди, її власна партія ЄНП досі залишалася непохитною.

У середу законодавці відклали рішення про замороження ратифікації на тлі напруженості через вимогу Трампа до Данії передати Гренландію США.

Голосування очікувалося 26 січня і мало визначити позицію Європарламенту щодо скасування тарифів на промислові товари з США — одного з ключових пунктів угоди, укладеної Брюсселем і Вашингтоном минулого літа. Тепер очікується, що депутати Європарламенту підтвердять замороження угоди на засіданні в наступну середу.

Нагадаємо, 17 січня Трамп пригрозив союзникам Данії накласти мита на ввезення товарів до США.

У цей же день ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Трамп погрозами захопити Гренландію відволікає увагу від війни в Україні.