Немецкие военные неожиданно покинули Гренландию: виновата "плохая погода", — Bild

Группа военнослужащих Бундесвера, направленная в Гренландию с разведывательной миссией, неожиданно досрочно покидает остров. Таким образом миссия немецких военных, вероятно, завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не последовало.

Информация поступила от корреспондента издания Bild, который заметил немецких военных со всем снаряжением в аэропорту столицы Гренландии — Нуук.

По данным издания, приказ о немедленном возвращении в Германию был получен из Берлина рано утром 18 января. При этом завершение миссии произошло внезапно: еще накануне командующий разведывательной группой адмирал Штефан Паули заявлял, что провел консультации с партнерами, отчитался в Берлин и ожидал одобрения для обсуждения дальнейших шагов с датской стороной.

"По одной из версий, решение может быть связано с обострением конфликта вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этому нет", — пишет Bild.

Позже издание добавило, что немецкие военные покинули Гренландию по распоряжению Минобороны ФРГ. Изначально их командировка должна была продлиться до 18 января, однако решение изменили “из-за плохих погодных условий на острове”.

“Подполковник Мелевчик, комментируя итоги миссии из аэропорта Нуука, заявил, что сотрудничество с датскими военными было «максимально конструктивным», - говорится в сообщении.

Что делали военные ФРГ в Гренландии

Отметим, что немецкая разведывательная группа прибыла на остров всего несколько дней назад. 15 января Министерство обороны Германии сообщало, что военнослужащие Бундесвера были направлены в Гренландию по приглашению Дании с целью изучения вопросов безопасности на фоне растущих угроз со стороны России и Китая в Арктическом регионе.

"Россия и Китай все чаще используют Арктику в военных целях, что ставит под угрозу свободу транспорта, связи и торговых путей", — пояснил глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус.

Напомним, ситуация вокруг Гренландии обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа 17 января, когда объявил о намерении ввести 10-процентные пошлины в отношении восьми стран, чьи военные находятся в Гренландии "с неизвестными целями". В этот список вошла и Германия. По словам Трампа, пошлины начнут действовать с 1 февраля, а с июня могут быть повышены до 25%, если не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии Соединенными Штатами.