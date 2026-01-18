Німецькі військові несподівано покинули Гренландію: винна "погана погода", — Bild

Група військовослужбовців Бундесверу, спрямована до Гренландії з розвідувальною місією, несподівано достроково залишає острів. Таким чином місія німецьких військових, імовірно, завершилася раніше запланованого терміну, водночас публічних заяв та офіційних роз'яснень з боку Берліна не було.

Інформація надійшла від кореспондента видання Bild, який помітив німецьких військових з усім спорядженням в аеропорту столиці Гренландії — Нуук.

За даними видання, наказ про негайне повернення до Німеччини було отримано з Берліна рано вранці 18 січня. При цьому завершення місії відбулося раптово: ще напередодні командувач розвідувальною групою адмірал Штефан Паулі заявляв, що провів консультації з партнерами, прозвітував у Берлін та очікував схвалення для обговорення подальших кроків із данською стороною.

"За однією з версій, рішення може бути пов'язане із загостренням конфлікту навколо Гренландії та новими торговельними погрозами з боку президента США Дональда Трампа, однак офіційного підтвердження цьому немає", — пише Bild.

Пізніше видання додало, що німецькі військові покинули Гренландію за розпорядженням Міноборони ФРН. Спочатку їхнє відрядження мало тривати до 18 січня, проте рішення змінили "через погані погодні умови на острові".

"Підполковник Мелевчик, коментуючи підсумки місії з аеропорту Нуука, заявив, що співпраця з данськими військовими була "максимально конструктивною", — ідеться в повідомленні.

Що робили військові ФРН у Гренландії

Зазначимо, що німецька розвідувальна група прибула на острів лише кілька днів тому. 15 січня Міністерство оборони Німеччини повідомляло, що військовослужбовців Бундесверу направили до Гренландії на запрошення Данії з метою вивчення питань безпеки на тлі зростаючих загроз з боку Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

"Росія і Китай дедалі частіше використовують Арктику у військових цілях, що ставить під загрозу свободу транспорту, зв'язку і торговельних шляхів", — пояснив глава військового відомства ФРН Борис Пісторіус.

Нагадаємо, ситуація навколо Гренландії загострилася після заяв президента США Дональда Трампа 17 січня, коли оголосив про намір запровадити 10-відсоткові мита щодо восьми країн, чиї військові перебувають у Гренландії "з невідомими цілями". До цього списку увійшла і Німеччина. За словами Трампа, мита почнуть діяти з 1 лютого, а з червня можуть бути підвищені до 25%, якщо не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії Сполученими Штатами.