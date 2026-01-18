Трамп зробить Путіна "найщасливішім у світі", якщо захопить Гренландію, — прем'єр Іспанії

Очільник іспанського уряду Педро Санчес вважає, що наміри президента США Дональда Трампа захопити острів Гренландія матимуть небезпечні наслідки. Це, на думку політика, обернеться "смертним дзвоном для НАТО".

Іспанський прем'єр також додає, що такі дії Трампа стануть для Путіна натяком на продовження своїх агресивних дій проти Європи та України. Про це він розповів у інтерв'ю місцевому телеканалу Lavanguardia.

Політик говорить, що Європа повинна показувати свій план інтеграції та нарощувати спільну оборону. Адже, як натякає Санчес, приклад "Зеленого острова" показує, що дії президента США можуть дати підстави на легітимацію агресивних намірів російського лідера.

"Я маю сказати, що вторгнення США на цю територію зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною на світі. Чому? Тому що це легітимізувало б його спробу вторгнення в Україну. Якщо США застосують силу, це стане смертельним вироком для НАТО. Путін буде подвійно радий", — каже політик.

Санчес підкреслює, що США мали би у випадку побоювань щодо Арктичної безпеки, то могли розв'язувати це питання через раду НАТО. Однак у тому випадку, якщо Європа зіткнеться з анексією Гренландії зі сторони США, то це легітимізує вторгнення Путіна до України, призведе до ослаблення Північноатлантичного блоку або й навіть його розпаду.

Наразі уряд Іспанії, зазначає Санчес, не планує відправляти війська до "Зеленого острова". Політик додає, що в його країні ще тривають консультації з різними групами щодо доцільності розташування своїх військ, однак остаточного рішення ще не ухвалено.

Раніше Фокус розповідав про те, як ЄС придумав помститись США за мита через суперечку за Гренландію. ЗМІ пишуть, що європейський парламент не дасть хід ратифікації угоди, підписаної Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у липні минулого року.

Згодом стало відомо, що військові ФРН несподівано покинули Гренландію через "погану погоду". Журналісти пишуть, що місія німецьких військових завершилася раніше запланованого терміну, та Берлін не зробив ніяких публічних заяв та офіційних роз'яснень.