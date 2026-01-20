"Отключить реальность": лидеры ЕС решили вместо Украины говорить с Трампом о Гренландии, — FT

Европейские лидеры планировали во время экономического форума в Давосе убедить президента США Дональда Трампа предоставить гарантии безопасности Украине на послевоенный период, однако теперь собираются обсудить Гренландию.

Буря вокруг желания Трампа завладеть Гренландией переросла из двустороннего спора в самую серьезную угрозу для НАТО за последние десятилетия, пишет Financial Times.

Европейский дипломат рассказал, что лидеры ЕС и их делегации, которые должны встретиться с Трампом и официальными лицами США в Давосе, "рвут свои заметки" и заменяют их на "кнут и пряник", определяясь как Брюссель может ответить на пошлины Трампа, кроме призывов к деэскалации.

"Как можно сесть за стол переговоров с этим человеком и обсуждать его гарантии безопасности для Украины? Ему нельзя доверять, если только не отключить реальность", — отметил дипломат в комментарии.

Журналисты уточнили, что в Давосе уже состоялась встреча советников по национальной безопасности западных стран, которая изначально была созвана для обсуждения Украины, но в итоге фокус сместился на Гренландию.

В то же время, как говорится в материале, в ЕС есть и те, кто настроен оптимистично и считает, что Трамп и раньше высказывал пустые угрозы.

Указывается, что в течение последнего года Европа пережила подобные моменты, но в итоге нашла способ заставить его отступить.

