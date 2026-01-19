Европа может создать новое "НАТО" без США, но с Украиной, — Politico

Угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии подталкивают Европу к разрыву с Америкой. А роль НАТО поставлена ​​под сомнение. Так что некоторые официальные лица рассматривают "коалицию желающих" как основу для нового альянса без участия США.

Президент США прямо заявляет, что США необходима Гренландия. А также угрожает ввести карательные пошлины против всех, кто попытается помешать ему аннексировать этот стратегический остров под протекторатом Дании. Инсайдеры заявляют, что для многих европейских правительств, включая самых давних и лояльных союзников Америки, это стало "последней каплей", а Североатлантический альянс утратил свое значение, когда один из его членов угрожает другим. Так что Politico утверждает, что дипломаты в ЕС считают, что "развод неизбежен", как и создание нового военного альянса с Украиной, которую никак не примут в НАТО.

В частных разговорах обеспокоенные европейские чиновники называют поспешное решение Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумием" и "бредом", спрашивая, не впал ли он в "воинственный режим" после своей венесуэльской авантюры, и заявляя, что он заслуживает самых жестких ответных мер со стороны Европы за то, что многие считают явным и ничем не спровоцированным "нападением" на союзников по другую сторону Атлантики.

"Я думаю, это воспринимается как шаг, зашедший слишком далеко. Европу критикуют за слабость перед Трампом. В этом есть доля правды, но есть и красные линии", — сказал один европейский дипломат, которому, как и другим, была предоставлена ​​анонимность.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что пора признать: Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а также надежным союзником в сфере безопасности.

"Происходит сдвиг в политике США, и во многом он носит постоянный характер. Промедление — не решение. Необходимо предпринять упорядоченные и скоординированные шаги к новой реальности", — считает высокопоставленный чиновник одного из европейских правительств.

Эта координация уже началась, как и масштабное обсуждение дальнейших действий.

Если не произойдет радикального изменения подхода Соединенных Штатов, этот процесс, по всей видимости, завершится радикальным изменением глобального баланса сил.

Вероятно, это также повлечет за собой издержки для Соединенных Штатов, например, в плане их способности проецировать жесткую силу в Африку и на Ближний Восток без доступа к сети баз, взлетно-посадочных полос и материально-технической поддержки, которые в настоящее время предоставляет Европа.

Будущее после США и развала НАТО – что известно

В Европе отмечают, что разрыв с НАТО и США – это болезненный шаг. Он положит конец 80 годам мирного сотрудничества, взаимной поддержки и выгодной торговли, а также нанесет смертельный удар по НАТО в его нынешнем виде. Многие правительства хотят спасти то, что можно, в то время как лидер правого крыла Италии Джорджия Мелони пытается восстановить отношения.

Однако некоторым правительственным чиновникам нетрудно представить будущее западных союзников после ухода США.

Европейские государства, включая те, которые не входят в ЕС, такие как Великобритания и Норвегия, большую часть второго срока Трампа посвятили работе во все более эффективной группе, которая уже действует без участия Америки: так называемой коалиции желающих поддержать Украину.

Советники по национальной безопасности из 35 правительств поддерживают регулярный контакт, часто встречаясь онлайн и лично, а также общаясь посредством менее формальных текстовых сообщений. Они привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является одной из главных причин проблем.

За последний год они выработали хорошо отработанный алгоритм обмена сообщениями всякий раз, когда Трамп совершает что-то экстравагантное и потенциально вредное.

"Когда события развиваются стремительно, координация действий затруднена, и этот групповой чат действительно эффективен. Это многое говорит о личных отношениях и о том, насколько они важны", — сказал один из инсайдеров.

Эта "неформальная, но активная" структура известна как Вашингтонская группа, названная так в честь группы европейских лидеров, посетивших Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе прошлого года.

В течение последнего года их подход в основном заключался в сохранении спокойствия и реагировании на его политические действия, а не в том, чтобы поддаваться на его провокационные слова. Такой подход способствовал развитию мирного процесса по Украине. Но "буйство" Трампа из-за Гренландии теперь перевесило чашу весов.

Новое НАТО без США, но с Украиной

Гренландский кризис заставил задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки Америки.

"Коалиция желающих изначально занималась вопросами Украины. Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они укрепляли доверие и способность к сотрудничеству. Они знают друг друга по именам, и им легко связаться и отправить сообщения", - заявил неназванный дипломат.

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новое соглашение не исключает сотрудничества с Америкой, но и не предполагает его как нечто само собой разумеющееся.

В переписке с лидерами Вашингтонской группы также фигурирует сам Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных, обладая огромной армией, высокотехнологичной индустрией производства беспилотников и большим опытом ведения войны, чем кто-либо другой.

Хотя Украина давно стремится к членству в НАТО, сейчас это кажется менее привлекательной целью, чем раньше, поскольку обещания Америки обеспечить любые гарантии безопасности с каждым днем ​​становятся все менее убедительными.

Если включить в расчет военную мощь Украины, а также мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства.

Напомним, Дональд Трамп отправил премьер-министру Норвегии обиженное письмо, в котором заявлял, что ему нужна Гренландия и сетовал, что ему так и не дали премию мира.

Ранее стало известно, что Европейский Союз не одобрит трансатлантическое торговое соглашение, которое предусматривало отмену тарифов на промышленные товары из США из-за того, что Дональд Трамп анонсировал введение 10% пошлин для стран, публично поддержавших Данию в споре с Америкой за Гренландию.