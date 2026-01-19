Остался без Нобелевской премии: CNN опубликовал обиженное письмо Трампа премьеру Норвегии

По словам дипломата, ознакомившегося с письмами, президент США Дональд Трамп связал свои амбиции по аннексии Гренландии со своей неудачной попыткой получить Нобелевскую премию мира. Трамп заявил, что больше не чувствует себя обязанным "думать исключительно о мире".

Журналисты CNN получили полную переписку между премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, писавшим от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба, и президентом США Дональдом Трампом.

Фокус приводит оба эти послания без купюр.

Текстовое сообщение премьер-министра Стере президенту Трампу [18 января в 15:48]:

"Уважаемый господин президент, уважаемый Дональд, по поводу контактов через Атлантику — по Гренландии, Газе, Украине — и вашего вчерашнего объявления о введении тарифов. Вы знаете нашу позицию по этим вопросам. Но мы считаем, что мы все должны работать над тем, чтобы снизить напряженность и деэскалировать ситуацию — вокруг нас происходит так много событий, в которых нам нужно держаться вместе. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже — вдвоем или по отдельности — дайте нам знать, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас".

Текстовое сообщение от президента Трампа премьер-министру Стере [18 января в 16:15]:

"Дорогой Йонас: учитывая, что Ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более 8 войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, да и почему у них вообще есть "право собственности"? Нет никаких письменных документов, есть только то, что там сотни лет назад высадился корабль, но там высаживались и наши корабли. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. Мир не будет в безопасности, если мы не будем иметь полного и тотального контроля над Гренландией. Спасибо! Президент Дональд Трамп".

Журналисты обратились за комментариями к неназванному дипломату и тот отметил, что Трамп "весьма" недоволен тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Стере уже заявил, что уже ознакомился с ответом Трампа. И пояснил, что "четко объяснил, в том числе президенту Трампу, то, что хорошо известно: Нобелевская премия мира присуждается независимым Нобелевским комитетом, а не правительством Норвегии".

Послание Трампа появилось после того, как он пригрозил ввести дополнительную 10-процентную пошлину на товары из ряда европейских стран из-за их несогласия с его планом по приобретению Гренландии, автономной части Дании, также входящей в НАТО, с 1 февраля. Угрозы Трампа встревожили НАТО, поскольку альянс, основанный на коллективной обороне, сталкивается с перспективой применения силы одним членом против другого.

Гренландия, обширный арктический остров, была включена в состав Дании в 1953 году в рамках глобального движения за деколонизацию после Второй мировой войны. Она является самоуправляемой, но ее оборона, безопасность и денежная политика по-прежнему контролируются Данией.

Хотя США на протяжении десятилетий являлись опорой евроатлантической безопасности и тратили на оборону в этот период гораздо больше, чем любой другой член НАТО, многие союзники по НАТО участвовали в недавних войнах США. Сорок три датчанина погибли в боях в Афганистане после вторжения 2001 года.

Напомним, премию мира получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, но после военной операции США в Каракасе, когда был захвачен Николас Мадуро, она вручила ее Трампу.

