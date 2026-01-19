Залишився без Нобелівської премії: CNN опублікував ображений лист Трампа прем'єру Норвегії

За словами дипломата, який ознайомився з листами, президент США Дональд Трамп пов'язав свої амбіції щодо анексії Гренландії зі своєю невдалою спробою отримати Нобелівську премію миру. Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним "думати виключно про мир".

Журналісти CNN отримали повне листування між прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, який писав від свого імені та від імені президента Фінляндії Александра Стубба, і президентом США Дональдом Трампом.

Фокус наводить обидва ці послання без купюр.

Текстове повідомлення прем'єр-міністра Стере президенту Трампу [18 січня о 15:48]:

"Шановний пане президенте, шановний Дональде, з приводу контактів через Атлантику — щодо Гренландії, Гази, України — і вашого вчорашнього оголошення про введення тарифів. Ви знаєте нашу позицію з цих питань. Але ми вважаємо, що ми всі повинні працювати над тим, щоб знизити напруженість і деескалувати ситуацію — навколо нас відбувається так багато подій, у яких нам потрібно триматися разом. Ми пропонуємо вам зателефонувати сьогодні пізніше — удвох або окремо — дайте нам знати, що ви віддаєте перевагу! З найкращими побажаннями, Алекс і Йонас".

Текстове повідомлення від президента Трампа прем'єр-міністру Стере [18 січня о 16:15]:

"Дорогий Йонас: з огляду на те, що Ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівської премії миру за запобігання більш як 8 війнам, я більше не почуваюся зобов'язаним думати винятково про мир, хоча він завжди буде переважати, а тепер можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки. Данія не може захистити цю землю від Росії або Китаю, та й чому у них взагалі є "право власності"? Немає жодних письмових документів, є тільки те, що там сотні років тому висадився корабель, але там висаджувалися і наші кораблі. Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з моменту його заснування, і тепер НАТО має щось зробити для Сполучених Штатів. Світ не буде в безпеці, якщо ми не матимемо повного і тотального контролю над Гренландією. Дякую! Президент Дональд Трамп".

Журналісти звернулися за коментарями до неназваного дипломата, і той зазначив, що Трамп "вельми" незадоволений тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Стере вже заявив, що вже ознайомився з відповіддю Трампа. І пояснив, що "чітко пояснив, зокрема президенту Трампу, те, що добре відомо: Нобелівська премія миру присуджується незалежним Нобелівським комітетом, а не урядом Норвегії".

Послання Трампа з'явилося після того, як він пригрозив запровадити додаткове 10-відсоткове мито на товари з низки європейських країн через їхню незгоду з його планом з придбання Гренландії, автономної частини Данії, яка також входить до НАТО, з 1 лютого. Погрози Трампа стривожили НАТО, оскільки альянс, заснований на колективній обороні, стикається з перспективою застосування сили одним членом проти іншого.

Гренландія, великий арктичний острів, була включена до складу Данії в 1953 році в рамках глобального руху за деколонізацію після Другої світової війни. Вона є самоврядною, але її оборона, безпека і грошова політика, як і раніше, контролюються Данією.

Хоча США протягом десятиліть були опорою євроатлантичної безпеки і витрачали на оборону в цей період набагато більше, ніж будь-який інший член НАТО, багато союзників по НАТО брали участь у недавніх війнах США. Сорок три данці загинули в боях в Афганістані після вторгнення 2001 року.

