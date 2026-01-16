Трамп отримав Нобелівську премію миру, але є нюанс (фото, відео)

Марія Коріна Мачадо, яку президент США називав "милою", але не бачив на посаді очільника Венесуели, зробила спробу схилити Трампа на свій бік, вручивши йому свою золоту медаль — Нобелівську премію миру, яку він так хоче отримати.

Зустріч Мачадо і Дональда Трампа відбулася в Білому домі 15 січня. І представник Білого дому підтвердив, що Трамп має намір залишити медаль собі, пише Reuters.

Марія Коріна Мачадо підтвердила, що віддала Трампу свою медаль

У четвер увечері в повідомленні в соціальних мережах Трамп написав: "Марія вручила мені Нобелівську премію миру за мою роботу. Це такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє!"

Мачадо, яка назвала зустріч "чудовою", заявила, що подарунок був знаком визнання його, за її словами, прихильності справі свободи венесуельського народу.

Пізніше Білий дім опублікував фотографію Трампа і Мачадо, на якій президент тримає в руках велику золотисту рамку з медаллю.

Трамп все-таки отримав нобелівську премію миру Фото: The White House

Супровідний текст свідчить: "Президенту Дональду Дж. Трампу. Висловлюємо подяку за Ваше видатне лідерство в просуванні миру за допомогою сили", і цей жест був позначений як "Особистий символ подяки від імені венесуельського народу".

Спроба Мачадо вплинути на президента США сталася після того, як він відкинув ідею призначити її главою Венесуели замість вивезеного до США Ніколаса Мадуро.

Хоча Мачадо і вручила Дональду Трампу золоту медаль, яку отримують лауреати разом із премією, це просто красивий жест. Нагорода, як і раніше, належить їй.

Норвезький Нобелівський інститут чітко дав зрозуміти, що премія миру не може бути передана, розділена або відкликана.

14 січня, відповідаючи на запитання, чи хоче він, щоб Марія Коріна Мачадо вручила йому премію, Трамп сказав агентству Reuters: "Ні, я цього не говорив. Вона отримала Нобелівську премію миру".

Але президент США постійно говорить про те, що гідний Нобелівської премії миру, буквально в кожній промові заявляючи про те, що він нібито "зупинив вісім воєн" і гідний її отримати. Особливо Трампа дратує той факт, що в його попередника Барака Обами така премія є, а в нього немає. Про що він також досить часто згадує.

Про що говорили Мачадо і Дональд Трамп — невідомо. Їхній спільний обід тривав трохи більше години. Потім Мачадо зустрілася з дюжиною сенаторів, як республіканців, так і демократів, на Капітолійському пагорбі.

Під час візиту прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Трамп із нетерпінням чекав на зустріч із Мачадо, але підтвердила свою "реалістичну" оцінку того, що наразі у неї немає необхідної підтримки для керівництва країною в короткостроковій перспективі.

Мачадо, яка в грудні здійснила зухвалу втечу морем із Венесуели для отримання Нобелівської премії, бореться за увагу Трампа з членами уряду Венесуели і прагне забезпечити собі роль в управлінні країною в майбутньому.

Після того як цього місяця Сполучені Штати під час операції із захоплення Мадуро , опозиційні діячі, представники венесуельської діаспори та політики в США і Латинській Америці висловили надію на те, що Венесуела почне процес демократизації.

Наразі Ніколаса Мадуро замінила віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес, яку демократи у США називають "спритною маніпуляторкою".

При цьому Трамп заявив, що зосереджений на забезпеченні доступу США до нафтових запасів країни та економічному відновленні Венесуели. Він неодноразово хвалив Родрігес і заявляв, що з нею "приємно мати справу".

У своєму щорічному зверненні до законодавців Родрігес закликала до дипломатії зі Сполученими Штатами і заявила, що якщо їй знадобиться поїхати до Вашингтона, вона зробить це "самостійно, а не буде змушена туди їхати силою".

Вона також заявила, що запропонує реформи в нафтовій промисловості своєї країни, спрямовані на розширення доступу для іноземних інвесторів.

Нагадаємо, Марія Коріна Мачадо після того, як її оголосили Нобелівською лауреаткою, зробила несподівану заяву, присвятивши свою нагороду президенту США Дональду Трампу.

Раніше у США дали зрозуміти, що триматимуть Венесуелу під контролем кілька років і забезпечуватимуть доступ до нафтових запасів країни.