Трамп получил Нобелевскую премию мира, но есть нюанс (фото, видео)

Мария Корина Мачадо, которую президент США называл "милой", но не видел в качестве главы Венесуэлы, предприняла попытку склонить Трампа на свою сторону, вручив ему свою золотую медаль – Нобелевскую премию мира, которую он так хочет получить.

Встреча Мачадо и Дональда Трампа прошла в Белом доме 15 января. И представитель Белого дома подтвердил, что Трамп намерен оставить медаль себе, пишет Reuters.

Мария Корина Мачадо подтвердила, что отдала Трампу свою медаль

В четверг вечером в сообщении в социальных сетях Трамп написал: "Мария вручила мне Нобелевскую премию мира за мою работу. Это такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!"

Мачадо, назвавшая встречу "превосходной", заявила, что подарок был знаком признания его, по ее словам, приверженности делу свободы венесуэльского народа.

Позже Белый дом опубликовал фотографию Трампа и Мачадо, на которой президент держит в руках большую золотистую рамку с медалью.

Відео дня

Трамп все-таки получил нобелевскую премию мира Фото: The White House

Сопроводительный текст гласит: "Президенту Дональду Дж. Трампу. Выражаем благодарность за Ваше выдающееся лидерство в продвижении мира посредством силы", и этот жест был обозначен как "Личный символ благодарности от имени венесуэльского народа".

Попытка Мачадо повлиять на президента США произошла после того, как он отверг идею назначить ее главой Венесуэлы вместо вывезенного в США Николаса Мадуро.

Хотя Мачадо и вручила Дональду Трампу золотую медаль, которую получают лауреаты вместе с премией, это просто красивый жест. Награда по-прежнему принадлежит ей.

Норвежский Нобелевский институт четко дал понять, что премия мира не может быть передана, разделена или отозвана.

14 января, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Мария Корина Мачадо вручила ему премию, Трамп сказал агентству Reuters: "Нет, я этого не говорил. Она получила Нобелевскую премию мира".

Но президент США постоянно говорит о том, что достоин Нобелевской премии мира, буквально в каждой речи заявляя о том, что он якобы "остановил восемь войн" и достоин ее получить. Особенно Трампа бесит тот факт, что у его предшественника Барака Обамы такая премия есть, а у него нет. О чем он также довольно часто упоминает.

О чем говорили Мачадо и Дональд Трамп – неизвестно. Их совместный обед длился чуть больше часа. Затем Мачадо встретилась с дюжиной сенаторов, как республиканцев, так и демократов, на Капитолийском холме.

В ходе визита пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп с нетерпением ждал встречи с Мачадо, но подтвердила свою "реалистичную" оценку того, что в настоящее время у нее нет необходимой поддержки для руководства страной в краткосрочной перспективе.

Мачадо, которая в декабре совершила дерзкий побег по морю из Венесуэлы для получения Нобелевской премии, борется за внимание Трампа с членами правительства Венесуэлы и стремится обеспечить себе роль в управлении страной в будущем.

После того как в этом месяце Соединенные Штаты в ходе операции по захвату Мадуро , оппозиционные деятели, представители венесуэльской диаспоры и политики в США и Латинской Америке выразили надежду на то, что Венесуэла начнет процесс демократизации.

Сейчас Николаса Мадуро заменила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которую демократы в США называют "ловкой манипуляторшей".

При этом Трамп заявил, что сосредоточен на обеспечении доступа США к нефтяным запасам страны и экономическом восстановлении Венесуэлы. Он неоднократно хвалил Родригес и заявлял, что с ней "приятно иметь дело".

В своем ежегодном обращении к законодателям Родригес призвала к дипломатии с Соединенными Штатами и заявила, что если ей понадобится поехать в Вашингтон, она сделает это "самостоятельно, а не будет вынуждена туда ехать силой".

Она также заявила, что предложит реформы в нефтяной промышленности своей страны, направленные на расширение доступа для иностранных инвесторов.

Напомним, Мария Корина Мачадо после того, как ее объявили Нобелевской лауреаткой, сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу.

Ранее в США дали понять, что будут держать Венесуэлу под контролем несколько лет и обеспечивать доступ к нефтяным запасам страны.