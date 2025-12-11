Тайная операция со спецназом и бурным морем: как нобелевскую лауреатку везли в Осло

Чтобы венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо добралась до Норвегии, где ей вручили Нобелевскую премию мира, пришлось нанять частную фирму, которая устроила спасательную операцию. Все оплатили "щедрые спонсоры" не из США.

Американская частная спасательная команда потратила от 15 до 16 часов, чтобы вывезти лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо из страны и благополучно доставить ее в Норвегию для получения Нобелевской премии мира и воссоединения с семьей, пишет CBS News.

Мачадо вывозили из Венесуэлы под покровом ночи

До этого Мачадо более 11 месяцев не появлялась на публике, опасаясь преследований со стороны Николаса Мадуро.

Человек, руководивший операцией и встретивший Мачадо на лодке, рассказал журналистам: "Никому не нравилась эта поездка, особенно Марии!"

Брайан Стерн, ветеран спецназа США, возглавляющий компанию Grey Bull Rescue Foundation рассказал, что вывезти Мачадо из Венесуэлы оказалось непростой задачей.

Відео дня

"Это было опасно. Это было страшно. Морские условия были идеальными для нас, но это, конечно, не та вода, на которой хотелось бы находиться... чем выше волны, тем сложнее радару их обнаружить. Так это работает", — рассказал он о сложной операции, которую его организация провела, чтобы вывезти Мачадо из Венесуэлы и отправить ее самолетом в Норвегию, где она впервые за два года воссоединилась со своими детьми.

Представитель Мачадо подтвердил 11 декабря, что за спасательной операцией, начавшейся во 9 декабря, стояла компания Grey Bull.

Стерн рассказал, что Мачадо почти год скрывалась в Венесуэле и она медийная особа, так что вывезти ее было сложно.

"На ней нарисована огромная мишень. Это не просто какая-то случайная владелица магазина, которая больше не хочет быть в Венесуэле. Это настоящая рок-звезда. Она первая лауреатка Нобелевской премии, которую мы когда-либо спасали, понимаете? Ее лицо повсюду на плакатах. Мы никогда раньше не спасали никого с таким статусом, с таким авторитетом", — сказал он.

Мария Корина впервые появилась на людях после 11 месяцев в подполье

Ее высокий статус в сочетании с угрозой войны в Венесуэле из-за наращивания американской военной мощи означали огромные риски для операции, и Стерн неохотно разглашал подробности наземной операции, "потому что у нас еще есть другая работа в Венесуэле, и мы не хотим подвергать риску источники, методы и людей, работавших над этим".

Но как только Мачадо тайно вывезли с венесуэльской земли на лодке, ее доставили к месту встречи в море, и Стерн сам встретил ее на борту своего судна, откуда она отправилась в 13-14-часовое путешествие в неизвестное место, откуда вылетела в Осло.

Он сказал, что в его команде непосредственно участвовало около двух десятков человек, но гораздо больше людей сыграли свою роль — от предоставления разведывательной информации до перевода и логистики, — включая тех, кто, возможно, даже никогда не узнает, что они помогали.

Он сказал, что операция финансировалась "несколькими щедрыми спонсорами", ни один из которых, насколько ему известно, не был чиновником правительства США.

Он признал, что он и его организация "неофициально сотрудничали" с американскими военными по вопросам позиционирования и планов, главным образом для того, чтобы избежать непреднамеренных нападений.

По его словам, сильный шторм на море и темное небо во вторник вечером идеально подходили для проведения тайных операций, но поездка не была приятной.

К тому времени, как Мачадо поднялась на борт, "мы все были изрядно промокли. Но она была очень счастлива. Она была очень взволнована. Она очень устала", — сказал Стерн.

Мария Корина Мачадо и ее дочь, которая 10 декабря приняла Нобелевскую премию мира от имени своей матери, заявили, что лидер оппозиции намеревалась вернуться в Венесуэлу. Но Стерн сомневается, что сможет ей в этом помочь, потому что они занимаются "эвакуацией", а не "проникновением".

Мария Корина Мачадо после того, как ее объявили победительницей, сделала неожиданное заявление, посвятив свою награду президенту США Дональду Трампу.

Ранее Фокус писал, что Нобелевский комитет опасался, что не сможет вручить премию мира Мачадо, потому что она застряла в Венесуэле.