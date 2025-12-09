Норвежский Нобелевский институт отменяет пресс-конференцию лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо перед церемонией вручения Премии мира. Потому что Мадуро выдал ей запрос на поездки и она в принципе может не доехать до Осло.

58-летняя Мачадо уже десять лет находится под запретом на поездки, введенным правительством президента Николаса Мадуро, и скрывается уже больше года. Нобелевский институт заявил, что ему неизвестно текущее местонахождение Мачадо, сообщает Reuters.

"Я знаю, что она хочет приехать и что она уже в пути, но это все, что я знаю", — сказал Кристиан Берг Харпвикен, директор института и постоянный секретарь комитета по присуждению премии.

Пока неясно, успеет ли она приехать в Осло к церемонии награждения, добавил он.

"Мы позаботимся о том, чтобы эта церемония была достойной и отдала должное лауреату этого года, подчеркнув ситуацию в Венесуэле и важность демократии для мира", — заявил он в интервью общественной телерадиокомпании NRK.

Церемония награждения состоится в среду в 13:00 в мэрии Осло в присутствии короля Харальда, королевы Сони и по меньшей мере четырех глав латиноамериканских государств, включая Хавьера Милея из Аргентины и Даниэля Нобоа из Эквадора.

Первоначально пресс-конференция была запланирована в Осло на 10 декабря, но перенесена на неопределенное время. Позднее институт сообщил об отмене мероприятия.

Мария Мачадо сама рассказывала в интервью, "насколько сложной будет поездка в Осло, Норвегия", — говорится в заявлении Нобелевского института.

Норвежский Нобелевский комитет присудил премию Мачадо за ее борьбу с диктатурой НИколаса Мадуро. Получив награду в октябре, Мачадо посвятила часть награды Трампу, который сам очень хотел получить премию мира, утверждая, что закончил семь, а потом и восемь войн.

Инженер-промышленник Мария Мачадо была отстранена от участия в президентских выборах 2024 года, несмотря на убедительную победу на праймериз оппозиции. В августе 2024 года она скрылась после того, как власти усилили аресты оппозиционеров после спорного голосования.

Избирательная комиссия и высший суд объявили Мадуро победителем, однако международные наблюдатели и оппозиция утверждают, что их кандидат уверенно победил, а оппозиция опубликовала результаты подсчета голосов в качестве доказательства своей победы.

Напомним, президент США все-таки получил свою "Премию мира", но это была совершенно новая премия, которую ФИФА учредила только в 2025 году и Трамп стал ее первым лауреатом.

При этом обозреватель Тобин Гаршоу в колонке для Bloomberg заявил, что не уверен, сможет ли Дональд Трамп получить эту награду со второй попытки, несмотря на все его миротворческие усилия.