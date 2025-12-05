Трамп получил "Премию мира": ее в этом году ввела ФИФА (видео)

Президент США Дональд Трамп во время жеребьевки Чемпионата мира-2026, который пройдет в Штатах, Канаде и Мексике, получил "Премию мира".

Эта награда была впервые введена FIFA в этом году. Награду Трампу вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино. Об этом говорится на трансляции церемонии.

Во время речи Инфантино отметил, что благодаря Трампу удалось заключить мир между Израилем и Палестиной. Он назвал президента США "лидером, который хочет жить в безопасном мире".

Трамп взамен заявил, что это "одна из самых больших наград, которые он получал в жизни". По его словам, им удалось спасти миллионы жизней.

"Премия мира"

5 декабря ФИФА объявила о введении награды "Премия мира" — награда, которая должна подчеркивать, что футбол объединяет мир. Она будет вручаться раз в год тем, кто прилагает усилия, чтобы объединять людей, чтобы дарить надежду будущим поколениям.

Кубок, который вручается победителю "Премия мира" от ФИФА Фото: Скриншот

Ранее Инфантино заявлял, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира за то, что достиг мира в Секторе Газа.

При этом бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в комментарии Telegraph заявил, что ему не нравится идея организации ежегодно вручать специальную Премию мира.

Он считает, что премия не ведет к борьбе за мир, а вместо этого является попыткой Инфантино угодить Трампу.

"Они не должны вручать эту награду, футбол не должен вручать премию мира. Сейчас об этом говорят в Норвегии, ведь Нобелевская премия основана в Норвегии. В Норвегии ищут тех, кто работает ради мира. Но здесь они не работают ради мира. Они создали свою премию мира, и я считаю, что это неправильно. Не могу сказать, что Трамп и Джанни Инфантино не могут хорошо дружить, но я не вижу интереса к футболу. Я рассматриваю это как (попытку наладить — ред.) личные связи, особенно с Трампом", — заявил Блаттер.

Нобелевская премия мира

Напомним, что Нобелевскую премию мира в 2025-м году получила Корина Мачадо из Венесуэлы — она была одним из лидеров оппозиционных демонстраций против Николаса Мадуро во время протестов в Венесуэле в 2014 году.

В Белом доме отреагировали на эту новость, заявив, что для Нобелевской комиссии "политика важнее мира".

Сама Мачадо посвятила свою премию Трампу. Она заявила, что венесуэльцы возлагают большие надежды на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, а также на демократические государства мира, которые остаются союзниками в борьбе за свободу и восстановление демократии в Венесуэле.

При этом обозреватель Тобин Гаршоу в колонке для Bloomberg заявил, что не уверен, сможет ли Дональд Трамп получить эту награду со второй попытки, несмотря на все его миротворческие усилия.