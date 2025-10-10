Не Трамп: в Белом доме отреагировали на решение Нобелевского комитета по премии мира

Лауреатом премии мира стал не президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявили, что для Нобелевской комиссии "политика важнее мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли", — заявил в соцсети X помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, комментируя публикацию с объявлением лауреата Нобелевской премии мира.

При этом представитель Белого дома раскритиковал комитет, который принимал решение, намекнув на то, что оно было обусловлено политикой.

"Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира", — отметил Чун.

Кто получил Нобелевскую премию мира 2025 года

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала правозащитница и оппозиционерка из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Она возглавляла демонстрации против режима Николаса Мадуро в 2014 году и баллотировалась в президенты. В своей стране женщина известна как активистка.

Фото венесуэльской активистки Марии Корины Мачадо Фото: Getty Images

Мария Корина Мачадо получит премию в размере 11 миллионов шведских крон (1,2 миллиона долларов США). Нобелевский комитет отметил ее "неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы" и "борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

В Times of Israel информировали, что несмотря на празднование завершения войны между Израилем и ХАМАС президент США Дональд Трамп может не получить вожделенную Нобелевскую премию мира, ведь имя лауреата было выбрано до объявления о соглашении. Один из экспертов сообщал изданию, что победителем "100% не будет Трамп".

Вечером 9 октября Трамп заявил журналистам, что 44-й президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию "за безделье". По его словам, политик "не сделал ничего, кроме как разрушил страну". Республиканец подчеркнул, что якобы остановил 8 войн, чтобы "спасти много жизней".