Не Трамп: у Білому домі відреагували на рішення Нобелівського комітету щодо премії миру

Лауреатом премії миру став не президент США Дональд Трамп. У Білому домі заявили, що для Нобелівської комісії "політика важливіша за мир".

Related video

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі", — заявив у соцмережі X помічник президента США та директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун, коментуючи публікацію з оголошенням лауреатки Нобелівської премії миру.

При цьому речник Білого дому розкритикував комітет, який ухвалював рішення, натякнувши на те, що воно було зумовлене політикою.

"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир". — зазначив Чун.

Хто отримав Нобелівську премію миру 2025

Лауреаткою Нобелівської премії миру за 2025 рік стала правозахисниця й опозиціонерка з Венесуели Марія Коріна Мачадо. Вона очолювала демонстрації проти режиму Ніколаса Мадуро у 2014 році й балотувалася у президенти. У своїй країні жінка відома як активістка.

Фото венесуельської активістки Марії Коріни Мачадо Фото: Getty Images

Марія Коріна Мачадо отримає премію в розмірі 11 мільйонів шведських крон (1,2 мільйона доларів США). Нобелівський комітет відзначив її "невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели" та "боротьбу за досягнення справедливого й мирного переходу від диктатури до демократії".

У Times of Israel інформували, що попри святкування завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС президент США Дональд Трамп може не отримати жадану Нобелівську премію миру, адже ім’я лауреата було обрано до оголошення про угоду. Один з експертів повідомляв виданню, що переможцем "100% не буде Трамп".

Ввечері 9 жовтня Трамп заявив журналістам, що 44-й президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію "за байдикування". З його слів, політик "не зробив нічого, окрім як зруйнував країну". Республіканець наголосив, що нібито зупинив 8 війн, щоб "врятувати багато життів".