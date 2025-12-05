Трамп отримав "Премію миру": її цьогоріч запровадила ФІФА (відео)

Президент США Дональд Трамп під час жеребкування Чемпіонату світу-2026, який пройде в Штатах, Канаді та Мексиці, отримав "Премію миру".

Ця нагорода була вперше запроваджена FIFA цьогоріч. Нагороду Трампу вручив особисто президент ФІФА Джанні Інфантіно. Про це йдеться на трансляції церемонії.

Під час промови Інфантіно відзначив, що завдяки Трампу вдалося укласти мир між Ізраїлем та Палестиною. Він назвав президента США "лідером, який хоче жити в безпечному світі".

Трамп натомість заявив, що це "одна з найбільших нагород, які він отримував у житті". За його словами, їм вдалося врятувати мільйони життів.

"Премія миру"

5 грудня ФІФА оголосила про запровадження нагороди "Премія миру" — нагорода, яка має підкреслювати, що футбол об'єднує світ. Вона втручатиметься раз на рік тим, хто докладає зусилля, щоб об'єднувати людей, щоб дарувати надію майбутнім поколінням.

Кубок, який вручається переможцю "Премія миру" від ФІФА Фото: Скриншот

Раніше Інфантіно заявляв, що Трамп заслужив на Нобелівську премію миру за те, що досягнув миру в Секторі Газу.

При цьому колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер в коментарі Telegraph заявив, що йому не подобається ідея організації щорічно вручати спеціальну Премію миру.

Він вважає, що премія не веде до боротьби за мир, а натомість є спробою Інфантіно догодити Трампу.

"Вони не повинні вручати цю нагороду, футбол не повинен вручати премію миру. Зараз про це говорять у Норвегії, адже Нобелівська премія заснована в Норвегії. У Норвегії шукають тих, хто працює заради миру. Але тут вони не працюють заради миру. Вони створили свою премію миру, і я вважаю, що це неправильно. Не можу сказати, що Трамп і Джанні Інфантіно не можуть добре дружити, але я не бачу інтересу до футболу. Я розглядаю це як (спробу налагодити — ред.) особисті зв’язки, особливо з Трампом", — заявив Блаттер.

Нобелівська премія миру

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру в 2025-му році отримала Коріна Мачадо з Венесуели — вона була одним із лідерів опозиційних демонстрацій проти Ніколаса Мадуро під час протестів у Венесуелі 2014 року.

У Білому домі відреагували на цю новину, заявивши, що для Нобелівської комісії "політика важливіша за мир".

Сама Мачадо присвятила свою премію Трампу. Вона заявила, що венесуельці покладають великі надії на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, а також на демократичні держави світу, які залишаються союзниками у боротьбі за свободу й відновлення демократії у Венесуелі.

При цьому оглядач Тобін Гаршоу в колонці для Bloomberg заявив, що не впевнений, чи зможе Дональд Трамп отримати цю нагороду з другої спроби, незважаючи на всі його миротворчі зусилля.