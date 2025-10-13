Причины поражения Трампа: почему президента США "прокатили" с Нобелевской премией и чего ему ждать в 2026-м

Related video

Является ли Нобелевская премия мира политической? Ха — конечно же, да! "Мир" — это один из самых политических терминов, которые только можно придумать (ну, да, после "политики", но вы понимаете, о чем я). И Норвежский Нобелевский комитет за эти годы выдал несколько настоящих жемчужин.

Некоторые из них, к счастью, были практически забыты, в том числе министр войны США Элиху Рут в 1912 году за "организацию дел на Кубе и Филиппинах после испано-американской войны", что в значительной степени было жестоким подавлением движений за независимость в неимперской империи Америки. Затем был Аристид Бриан, 11-кратный премьер-министр Франции, со-лауреат 1926 года и вдохновитель Локарнских договоров, которые уступают только Мюнхенскому соглашению 1938 года в анналах дипломатической глупости, приведшей к Второй мировой войне. Продолжим эту галерею злодеев, пособников, соучастников и воров: генеральный секретарь ООН и вдохновитель программы "нефть в обмен на дворцы" Кофи Аннан; лидер Организации освобождения Палестины и тайный миллиардер Ясир Арафат; лишенная звания Посла совести Amnesty International Аун Сан Су Чжи из Мьянмы; обвиняемый в этнических чистках Абий Ахмед Али из Эфиопии. И давайте даже не будем начинать разговор о Генри Киссинджере — эту борьбу я оставляю Нилу Фергюсону.

Пожалуй, хуже всего было то, что в 1948 году комитет не смог найти "ни одного живого человека", достойного этой чести, что привело к довольно однозначному выводу о том, что Махатма Ганди был предполагаемым лауреатом, но комиссия придерживалась какого-то глупого правила, запрещающего посмертные награды. Затем в 2009 году был Барак Обама: он, возможно, был хорошим президентом, но многие критики считали, что он получил премию просто потому, что его имя не было Джордж Буш. Трудно придумать что-то более политическое, чем это.

Политика превыше всего? Это практически традиция Нобелевской премии. Скажите честно: вы, кто-то из ваших знакомых или даже директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг действительно верили, что президент Дональд Трамп получит эту награду? Конечно, нет. Все усилия сторонников MAGA — то, что Андреас Клут называет "наглым и глобальным лоббированием, привлечением союзников и сторонников в стране и за рубежом для выдвижения и поддержки его кандидатуры" — были направлены на одну цель: дать сторонникам Трампа еще один повод для выступления против глобалистов, банковских магнатов или кого-то еще.

Важно

Нобелевский комитет отреагировал на призывы Трампа о премии мира: лауреатка посвятила ее президенту США

Дело в том, что в этом году комитет довольно хорошо сыграл в политику.

"Заслуженная Нобелевская премия мира, присужденная лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, несет в себе как мощный моральный посыл, так и призыв к действию", — пишет Хуан Пабло Спинетто. "Но эта награда — больше, чем дань уважения… Нобелевская премия Мачадо может изменить динамику в регионе, открыв глаза тем, кто до сих пор отказывается видеть трагедию Венесуэлы такой, какая она есть: крупнейшей политической катастрофой нашего поколения в Западном полушарии".

Мачадо сама довольно хорошо, а может быть, и цинично, сыграла в политику — приняла звонок от президента США и похвалила его "решительную поддержку нашего дела". Возможно, госсекретарь Марко Рубио решит, за он или против.

Для Трампа остается следующий год, и Андреас наметил для президента путь к получению премии: "Если вам удастся умиротворить Газу, то это будет потому, что вы наконец-то оказали реальное давление не только на ХАМАС, но и на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Попытайтесь применить этот подход к Владимиру Путину в России. Кроме того, будьте более любезны со своими союзниками, потому что они вам понадобятся для сдерживания Москвы, Пекина и Пхеньяна, а сдерживание способствует миру".

По мнению Нобелевского комитета, Мачадо соединяет в себе многое: является выдающимся примером гражданского мужества, объединяющей фигурой в политической оппозиции, женщиной, непоколебимо поддерживающей мирный переход к демократии. Менее известен тот факт, что она является первым гражданином и жителем Венесуэлы, удостоенным Нобелевской премии, причем именно премии мира.

Действительно, это было достойное завершение недели, полной значимых событий. А самое важное, но и самое неопределенное событие недели: "подписанное" перемирие между Израилем и ХАМАС, которое Трамп называет "ИСТОРИЧЕСКИМ и БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ". Марк Чэмпион не уверен, что эта сделка станет прорывом. "Увидим ли мы теперь восстановление Газы под руководством арабских международных сил, когда и ХАМАС, и израильские силы обороны исчезнут в ночи? Даже близко нет", — пишет Марк. "Тот факт, что в заявлениях, объявляющих о сделке, ничего не сказано о разоружении ХАМАС или полном выводе израильских сил обороны, не вселяет уверенности".

Тем не менее, Марк отдает должное человеку в Белом доме: "Без сильного давления Трампа на Биньямина Нетаньяху премьер-министр Израиля не согласился бы ни на один из этапов плана, который по сути отменяет прежнее согласие администрации США с оккупацией Газы и фактической этнической чисткой. Нетаньяху также не извинился бы перед Катаром за бомбардировки, без чего Доха и Анкара не помогли бы заключить сделку".

Молодец, господин президент, но хватит ли этого, чтобы выиграть Нобелевскую премию в 2026 году?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно